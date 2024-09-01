Keyfine diyecek yok! Yemek yiyen ayıya konser verdi

01 Eylül 2024 10:48 - Güncelleme : 01 Eylül 2024 10:51

Donald Trump esrarın yasallaştırılmasına destek verdi: Hiç kimse suçlu olmamalıdır

Donald Trump esrarın yasallaştırılmasına destek verdi: Hiç kimse suçlu olmamalıdır

Türkiye’nin kış turizm bakımından en önemli yerlerinden biri olan Uludağ'da kaydedilen bir görüntü sosyal medyada viral oldu. Uludağ'da acıkan bir ayı, yemek arayışına çıktı

AYIYA MİNİ BİR KONSER VERDİ

Çöp konteynırlarına dadanan ayı, çevredeki bir vatandaşın dikkatini çekti. Güvenli bir bölgeden ayının yemek yemesini izleyen vatandaş, ayıya mini konser vermeye başladı.

KARNI DOYUNCA ORTADAN KAYBOLDU

Şarkı söyleyerek ayıyı izleyen vatandaşın kayda aldığı o anlar sosyal medyada viral oldu. Karnı doyuran ayı ise bir süre sonra gözden kayboldu.