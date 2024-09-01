Keyfine diyecek yok! Yemek yiyen ayıya konser verdi
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
01 Eylül 2024 10:48 - Güncelleme : 01 Eylül 2024 10:51
Bursa’da acıkan ayı bir çöp konteynırına dadandı. Bir vatandaş ise, yemek yiyen ayıya mini bir konser verdi. O anlar sosyal medyada viral oldu.
Türkiye’nin kış turizm bakımından en önemli yerlerinden biri olan Uludağ'da kaydedilen bir görüntü sosyal medyada viral oldu. Uludağ'da acıkan bir ayı, yemek arayışına çıktı
AYIYA MİNİ BİR KONSER VERDİ
Çöp konteynırlarına dadanan ayı, çevredeki bir vatandaşın dikkatini çekti. Güvenli bir bölgeden ayının yemek yemesini izleyen vatandaş, ayıya mini konser vermeye başladı.
KARNI DOYUNCA ORTADAN KAYBOLDU
Şarkı söyleyerek ayıyı izleyen vatandaşın kayda aldığı o anlar sosyal medyada viral oldu. Karnı doyuran ayı ise bir süre sonra gözden kayboldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı