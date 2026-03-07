Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Banu İriç

KGYS kameraları affetmiyor: Hatalı sürücülere ceza yağdı, tek tek tespit edildiler

Diyarbakır'da trafik güvenliğini sağlamak amacıyla KGYS kameraları hatalı sürücüleri tek tek yakaladı. Kavşakta hatalı şerit değiştiren, ters yönde giden, makas atan sürücüler yeni trafik cezalarına göre ceza aldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KGYS kameraları affetmiyor: Hatalı sürücülere ceza yağdı, tek tek tespit edildiler
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
07.03.2026
saat ikonu 08:29
|
GÜNCELLEME:
07.03.2026
saat ikonu 08:32

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce Kent Güvenlik Yönetim Sistemine (KGYS) entegre kameralar aracılığıyla tespit edilen hatalı sürücülere tek tek ceza kesildi.

KGYS kameraları affetmiyor: Hatalı sürücülere ceza yağdı, tek tek tespit edildiler

TRAFİK KURALLARINI HİÇE SAYANLAR YAKALANDI

Kentte trafik kazalarını en aza indirgemek, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce Kent Güvenlik Yönetim Sistemine (KGYS) entegre kameralar aracılığıyla çalışma yapıldı. Çalışmalarda; sosyal medya ve basın kaynaklarında "kaynak yapan sürücüler" olarak da şikayet edilen kavşaklara yaklaşırken hatalı şerit değiştiren, ters yönde araç kullanan, trafik güvenliğini tehlikeye sokan ve tehlikeli araç kullanan, makas atan ve tehlikeli şerit değiştiren, yolcu indirme/bindirme kurallarına riayet etmeyen ve yaya yolunda motosiklet süren, sürücülere trafik cezası uygulandı.
Denetimlerin KGYS kameraları aracılığıyla yapılan tespitler üzerinden de etkin olarak yürütülmekte olup, mal ve can güvenliğine yönelik çalışmaların 7/24 esasına göre kesintisiz olarak devam edeceği bildirildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
EGM'den APP plakalarla ilgili açıklama
Trafikte pahalıya mâl olan yol verme kavgası! Araç trafikten men edildi, 180 bin TL ceza yazıldı
ETİKETLER
#trafik denetimi
#güvenlik önlemleri
#Kgys Kameraları
#Diyarbakır Trafik Cezası
#Hatalı Sürücüler
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.