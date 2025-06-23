Kilosu 45 bin TL! Faydaları saymakla bitmiyor! Dünyanın en pahalısı

Faydaları saymakla bitmeyen arı sütü hava sıcaklıklarının artmasıyla kovanlardan çıkarılmaya başlandı. Bir kovandan günde 2 çay kaşığı kadar elde edilen arı sütü, kilosu 45 bin TL'den satılıyor. Dünyanın en pahalı yiyeceklerinden olan arı sütünün kanseri iyileştirici etkisinin yanı sıra kalp rahatsızlıkları ve birçok hastalığa da iyi geldiği biliniyor.

Birçok hastalığa şifa olan arı sütü yaz aylarının gelmesiyle kovanlardan çıkarılıyor Hava sıcaklıklarına göre nisan, mayıs ve haziran aylarında sağımına başlanan ve eylül ayına kadar hasadı devam eden arı sütü, binbir zahmetle üretiliyor.

KİLOSU 45 BİN LİRADAN ALICI BULUYOR

Bir kovandan günde 2 çay kaşığı kadar elde edilen arı sütünün kilosu 45 bin liradan alıcı buluyor. Kraliçe arının tek besin kaynağı olarak da bilinen arı sütü dünyanın en pahalı yiyeceklerinden biri olarak biliniyor.

DÜNYANIN EN PAHALI YİYECEKLERİNDEN BİRİ

Kraliçe arının tek besin kaynağının arı sütü olduğunu ve bu nedenle de aynı ırktan ve cinsten işçi arılara göre daha uzun yaşadıklarını ifade eden Engin Ekinci, "Bu mevsimlerde arı sütünün hasadını yapıyoruz. Sağlık açısından birçok faydası bulunuyor. Kanser hastalığı gibi önemli birçok hastalığa iyi gelmesiyle bilinen arı sütü, dünyanın en pahalı yiyeceklerinden birisi. Kilogram fiyatı yaklaşık 45 bin lira. 5 yıl öncesine kadar arı sütleri yurtdışından ithal olarak getirtiliyordu ancak son zamanlarda yerli arıcılarımız tarafından da üretilmeye başlandı.

"BİR KOVANDAN YAKLAŞIK 2 ÇAY KAŞIĞI KADAR ARI SÜTÜ ELDE EDİLİYOR"

Bir günde bir kovandan yaklaşık 2 çay kaşığı kadar arı sütü alabiliyoruz. Arı sütü vitamin ve mineral bakımından oldukça zengin bir besin. Arı sütü kraliçe arının tek besin kaynağı. Bir işçi arının ömrü yaklaşık 40 günken arı sütü ile beslenen kraliçe arının ömrü 3 ila 4 yıl arasında değişebiliyor. Aynı cinsten ve ırktan olan işçi arı 40 gün yaşarken sadece arı sütü ile beslen kraliçe arının ömrü daha uzun oluyor. Kraliçe arının ömrünü uzatan besini insan ömrüne nasıl faydalar sağlar onu tahmin bile edemeyiz" dedi.

