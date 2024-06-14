Kilosu bin 500 lirayı bulan baklavaya dikkat! Bayramlarda Anteplileri kızdıran sahtecilik

14 Haziran 2024 16:21 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 16:41

Türk geleneklerinden biri olan bayramlarda baklava yapımında pes dedirten viraja girildi. Anteplileri kızdıran sahtecilik yeniden tezgahlardaki yerini aldı. Baklava ustaları, bu durumun önüne geçilmesini isterken sağlık uzmanları ise bezelyenin yoğun oranda şekerle tüketilmesinin sağlığa zararlı olduğunu vurguladı.

KİLOSU BİN 500 LİRAYI BULAN BAKLAVAYA DİKKAT!

Kilosu bin 500 liradan başlayan baklavalara bezelye tozu ekleniyor. Antep fıstığı algısı verilen bu olaya Antepliler sert tepki gösterdi. Sosyal medyada gündem olan bu konu hakkında ise uzmanlar açıklama yaptı.

SAHTE BAKLAVA NASIL ANLAŞILIR?

Antep fıstığı yemyeşil değildir. Bu yüzden Yeşil oranı yüksek oran baklavalara dikkat edilmesi lazım. Çünkü Antep fıstığında kahve rengi ve mor parçalarda bulunuyor. Ayrıca baklava alırken yumuşaklığı şeker oranının fazlalığı da sahte olduğunu gösterir. Hakiki baklava daha çıtır ve kıvamlı şerbetlidir.

Öte yandan sahte baklavalar kandaki şeker oranını da artırır. Bu da sadece şeker hastalarına değil diğer tüm kronik hastalıkları tetikler.

Kurban Bayramını hastanede geçirmek istemeyenler merdiven altı üretilmiş baklavalardan uzak durulmasını tavsiye eder. Kandaki şeker oranı olumsuz etkilenirse sinir sıkışması ve inme gibi sağlık sorunları da tetiklenir.