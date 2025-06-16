Kilosu bin lirayı aştı! Kuru kayısının fiyatı uçtu: 4 kilosu 1 gram altın ediyor

Zirai don nedeniyle taze kayısının kilosu pazar ve marketlerde 100 liradan satılıyor. Kurusunun fiyatı ise pazar, market ve internet alışveriş sitelerinde bin lirayı aştı. Adeta altınla yarışan kuru kayısının 4 kilosu ise bir gram altına eş değer...

Don vurdu kuru kayısı fiyatları dudak uçuklattı. TÜİK'in bu yıla ilişkin bitkisel üretim tahminine göre, kayısı üretiminin geçen yıla göre yüzde 65 azalması bekleniyordu. Zirai donun etkili olmadığı bölgelerde ise yetişen kayısılar bugünlerde pazar ve marketlerde kilosu ortalama 100 liradan satılıyor.



Taze tüketim ve reçellik için talep gören taze kayısının, özellikle ülke üretiminin önemli bölümünün karşılandığı Malatya, Elazığ, Sivas ve Kahramanmaraş'ta zirai don nedeniyle hiç olmaması ise kurusunun fiyatını nisan ayından bu yana sürekli artırdı.

KİLOSU BİN LİRAYI AŞTI!

Türkiye'de kuru kayısının yüzde 90'ından fazlasının üretildiği Malatya'da bile kilosu 800 liradan başlarken, ülkenin çeşitli noktalarında ve internet alışveriş sitelerinde bin lirayı geçti. Bursa'daki pazar, şarküteri ve marketlerde ise kilosu 800 ila bin lira arasında satılıyor.

ALTINLA YARIŞIYOR

Adeta altınla yarışan kuru kayısının kilosu, çeyrek gram altına eşdeğer oldu. 4 kilosu ile bir gram altın alınabiliyor. Nilüfer ilçesindeki bir şarküterinin sahibi Fatih Karagöz, zirai don nedeniyle kayısıda yaşanan kayıpların kurusunun fiyatlarını artırdığını belirterek, "Artık yeterli ürün de gelmiyor. Kilosunu 800 ila bin lira arasında değişen fiyatlardan satıyoruz. Bu fiyatlardan talep de çok görmüyor. Şu anda ucuza tazesi varken pahalıya kurusu ilgi çekmiyor" dedi.