Kocaeli'nde kimlik bilgilerini çaldıkları vatandaşlar adına sahte kredi kartı çıkaran şüpheliler tutuklandı

Kocaeli'nde sosyal medya üzerinden kimlik bilgilerini ele geçirdikleri vatandaşlar adına sahte kredi kartı çıkaran 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, siber suçların önlenmesi ve faillerinin tespiti amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında sosyal medya platformları üzerinden çok sayıda vatandaşın kimlik bilgilerinin yasa dışı yollarla ele geçirildiğini belirledi.

3 ŞÜPHELİYE YÖNELİK EŞ ZAMANLI OPERASYON

Şüphelilerin mağdurlar adına sahte kredi kartları çıkararak, dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Çalışmalar sürerken Kocaeli'de bir mağdura ait kredi kartından 316 bin TL'lik harcama yapıldığı ortaya çıktı. Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla 5 Kasım'da iki farklı ilde 3 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.





Operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi.

2 TUTUKLAMA

Şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

