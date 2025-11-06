Menü Kapat
TGRT Haber
Hava Durumu
Yaşam
Editor
Editor
 Yusuf Özgür Bülbül

Gökyüzünde şişkin ay var! Van'da çekilen kareler hayran bıraktı

Van'da şişkin ay görsel şölen sundu. Bulutsuz gökyüzünde tüm parlaklığıyla kenti aydınlatan ay, objektiflere yansıdı. Van'ın İpekyolu semalarında gözlemlenen, şişkin ay, adeta kartpostallık görüntüler oluşturdu...

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.11.2025
saat ikonu 21:41
|
GÜNCELLEME:
06.11.2025
saat ikonu 22:29

semalarında gece saatlerinde beliren şişkin ay, gökyüzünde adeta görsel bir şölen oluşturdu. Bulutsuz havada net şekilde izlenebilen ay, parlak ışığıyla kenti aydınlattı.

GÖRSEL ŞÖLEN OLUŞTURDU

Gökyüzü tutkunları ve fotoğrafçılar, ayın sonrası ortaya çıkan görüntüsünü objektiflerine yansıttı. Ayın evreleri olan son dördün ile dolunay arasında oluşan şişkin ay, Van'ın İpekyolu semalarında görsel şölen oluşturdu.

Gökyüzünde şişkin ay var! Van'da çekilen kareler hayran bıraktı

Gökyüzünde parlaklığıyla göz kamaştıran ay, ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.

Gökyüzünde şişkin ay var! Van'da çekilen kareler hayran bıraktı

ŞİŞKİN AY NEDİR?

Ayın ilk dördün evresinden dolunay evresine doğru ilerlerken veya dolunaydan son dördüne dönerken Dünya'dan bakıldığında dörtte üçünden fazlasının aydınlık göründüğü şişkin ay evresi, özellikle şehir ışıklarından uzak bölgelerde net bir şekilde gözlemlenebiliyor.

Gökyüzünde şişkin ay var! Van'da çekilen kareler hayran bıraktı

Ayın neredeyse tam bir daire görünümüne yaklaştığı şişkin hali, gökyüzünün karanlık fonunda güçlü bir ışık kaynağı olarak belirginleşiyor.

