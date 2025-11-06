Gökyüzünde şişkin ay var! Van'da çekilen kareler hayran bıraktı

Van semalarında gece saatlerinde beliren şişkin ay, gökyüzünde adeta görsel bir şölen oluşturdu. Bulutsuz havada net şekilde izlenebilen ay, parlak ışığıyla kenti aydınlattı.

GÖRSEL ŞÖLEN OLUŞTURDU

Gökyüzü tutkunları ve fotoğrafçılar, ayın dolunay sonrası ortaya çıkan görüntüsünü objektiflerine yansıttı. Ayın evreleri olan son dördün ile dolunay arasında oluşan şişkin ay, Van'ın İpekyolu semalarında görsel şölen oluşturdu.

Gökyüzünde parlaklığıyla göz kamaştıran ay, ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.

ŞİŞKİN AY NEDİR?

Ayın ilk dördün evresinden dolunay evresine doğru ilerlerken veya dolunaydan son dördüne dönerken Dünya'dan bakıldığında dörtte üçünden fazlasının aydınlık göründüğü şişkin ay evresi, özellikle şehir ışıklarından uzak bölgelerde net bir şekilde gözlemlenebiliyor.

Ayın neredeyse tam bir daire görünümüne yaklaştığı şişkin hali, gökyüzünün karanlık fonunda güçlü bir ışık kaynağı olarak belirginleşiyor.