Tüyleri diken diken eden olay! Kazı çalışmalarında gün yüzüne çıktı, ekipler şoke oldu

Burdur’da belediye ekiplerinin çalışması sırasında tüyleri ürperten bir olay yaşandı. Mezarlık olduğu öğrenilen bölgede olay saat 17.30 sıralarında meydana geldi.

ESKİ MEZARLIK OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Edinilen bilgiye göre, belediye ekipleri tarafından istinat duvarı inşası için yapılan kazı sırasında insan kemiği olduğu değerlendirilen kemikler bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan araştırmada bölgenin eski bir mezarlık olduğu ortaya çıktı. Yapılan incelemenin ardından kemikler, kepçeyle tekrar bulundukları yere gömüldü.

Mahalle sakinleri bölgenin eskiden mezarlık olduğunu belirterek, kemikleri gördüklerinde ihbarda bulunduklarını ifade ettiler. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.