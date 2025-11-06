Menü Kapat
Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

Türkiye'de ortaya çıktı! Bilim insanlarından yeni keşif: Tüm dünyaya tanıtıldı

Karadeniz bölgesinde endemik yeni bir çekirge cinsi keşfedildi. Yeni keşfedilen bu endemik çekirge türü bir bilim dergisinde yayımlanan makaleyle tüm dünyaya tanıldı. Bu yeni keşfedilen çekirge cinsine, Doğu Anadolu Bölgesi’nde araştırmalar yapan merhum Prof. Dr. Selahattin Salman’ın soyadı verildi.

, ve Gümüşhane'de yeni bir çekirge cinsi keşfedildi. Bu endemik çekirge cinsini Hakkari Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı ve Biyolojik Çeşitlilik Araştırma ve Uygulama Merkezinden Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Sait Taylan'ın da aralarında bulunduğu araştırma ekibi tanımladı. “Salmanihippus” adı verilen bu yeni çekirge cinsi; Trabzon, Giresun ve Gümüşhane illerinin dağlık ve yüksek kesimlerinde bulunduğu tespit edildi.

YENİ CİNSE SOYADI VERİLDİ

Morfometrik, biyoakustik ve genetik analizlerin gerçekleştirildiği çalışmada, keşfedilen bu yeni cinse, çekirgeler üzerine özellikle Doğu Anadolu Bölgesi’nde araştırmalar yapan merhum Prof. Dr. Selahattin Salman’ın soyadı verildi.

Araştırma ekibinde Prof. Dr. Mehmet Sait Taylan’ın yanı sıra Prof. Dr. Abbas Mol (Aksaray Üniversitesi), Prof. Dr. Deniz Şirin ve Doç. Dr. Sertaç Atalay (Namık Kemal Üniversitesi) ile Prof. Dr. Sarp Kaya (Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi) yer aldı.

"ANADOLU SON BUZUL DÖNGÜDE BİR SIĞINAKTI"

Prof. Dr. Taylan, Anadolu’nun son buzul döngülerinde önemli bir sığınak olduğunu, bu nedenle biyoçeşitliliğinin yüksek bulunduğunu ve yapılacak yeni çalışmalarla pek çok yeni taksonun bilim dünyasına kazandırılabileceğini ifade etti.

BİLİM DÜNYASONA TANITILDI

Keşfedilen yeni cins, SCI-Expanded kategorisinde yer alan Zootaxa dergisinde yayımlanan “Anatolia's Hidden Orthopteran Lineage: Discovery of Salmanihippus gen. nov. via Integrative Taxonomy” başlıklı makale ile bilim dünyasına tanıtıldı.

