Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

NASA duyurdu: Uzayda daha önce hiç karşılaşılmayan ışık kaynağının sırrı çözüldü

NASA'nın güçlü aracı James Webb Uzay Teleskobu, Büyük Patlama'dan 4 milyar yıl sonraki "kozmik öğle" döneminde var olan ve Güneş'in kütlesinin 100 milyon katı büyüklüğündeki süper kütleli bir kara deliği gün yüzüne çıkardı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.11.2025
saat ikonu 15:31
|
GÜNCELLEME:
05.11.2025
saat ikonu 15:31

(JWST), evrenin erken dönemlerine ait yeni bir keşfe imza attı. Uzaya fırlatıldığı 2021 yılından bu yana Güneş Sistemi'nden Samanyolu Galaksisi'ne kadar birçok gök cismine ışık tutan JWST, bilim insanlarını yeni bir süper kütleli kara delikle tanıştırdı.

Space.com internet sitesinde yer alan habere göre, uzaya fırlatıldığı 2021'den bu yana başta Güneş Sistemi ve Samanyolu Galaksisi ile yaşam ihtimali barındıran gökcisimleriyle ilgili araştırmalara ışık tutan JWST sayesinde bu kez de süper kütleli bir keşfedildi.

NASA duyurdu: Uzayda daha önce hiç karşılaşılmayan ışık kaynağının sırrı çözüldü

DAHA ÖNCE HİÇ KARŞILAŞILMADI

Gökbilimciler, NASA'ya ait JWST'nin Yakın Kızılötesi Kamerası (NIRCam) ile elde edilen görüntüleri ve spektrumları incelerken J1030 adı verilen "kuazar"ın çevresinde daha önce hiç karşılaşılmayan bir ışık kaynağı tespit etti.

İncelemeler sonucunda bu ışık kaynağının, Büyük Patlama'dan yaklaşık 4 milyar yıl sonra meydana gelen "kozmik öğle" adı verilen bir dönemde var olan süper kütleli bir kara delik olduğu saptandı.

Gökbilimciler, Güneş'in kütlesinin 100 milyon katına eşit olan bu kara deliğe, "Büyük Kırmızı Nokta" (BiRD) adını verdi.

Bu keşifle, süper kütleli kara deliklerin güneşin milyonlarca, hatta milyarlarca katı büyüklüğe nasıl ulaştığına dair gizemin aydınlatılacağı düşünülüyor.

NASA duyurdu: Uzayda daha önce hiç karşılaşılmayan ışık kaynağının sırrı çözüldü

"VARLIĞINDAN ŞÜPHELENMEDİĞİMİZ NESNELER"

Ekibin lideri ve İtalya'da Ulusal Astrofizik Enstitüsünde (INAF) araştırmacı olan Federica Loiacono, görüntülerden yola çıkarak alanda bulunan kaynakların bir kataloğunun oluşturulduğunu belirterek, orada parlak, nokta benzeri bir nesne gördüklerini ve bunun BiRD olduğunu fark ettiklerini ifade etti.

Loiacono, "JWST, galaksi dışı astrofizikte yeni bir sınır açarak, varlığından bile şüphelenmediğimiz nesneleri ortaya çıkardı ve bu maceranın henüz başındayız." dedi.

Araştırmanın sonuçları, "Astronomy & Astrophysics" dergisinde yayımlandı.

