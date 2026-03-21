Yaşam
Kimsenin gelmek istemediği köy! Misafirler hemen kaçıp gidiyor: Bayramda bile kimse uğramadı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesine bağlı Hasköy Mahallesi’nde bir türlü çözülemeyen şebeke sorunu vatandaşları bıktırdı. Köye gelenler telefonların çekmemesi üzerine bir daha gelmek istemiyor. Yıllardan beri devam eden sorun nedeniyle köy bayramda bile sessizliğe büründü.

Tekirdağ’ın ilçesine bağlı Hasköy Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar, yıllardır devam eden telefon şebekesi sorunundan muzdarip. İletişimden kopmuş şekilde yaşayan köye kimse gelmek istemiyor, köyde yaşayanlar ise iletişim kurmak için dağa tepeye tırmanıyor. Yaşanan sorun köylüyü canından bezdirirken, bayramda bile kimse bu köye uğramak istemiyor.

MİSAFİRLER GELMEK İSTEMİYOR

Mahallede özellikle genç nüfusun hızla azaldığına dikkat çeken vatandaşlar, teknolojinin bu kadar geliştiği bir dönemde iletişim kuramamanın kabul edilemez olduğunu belirtiyor. Şebeke sorunu nedeniyle köyde kalmak istemeyen gençler birer birer göç ederken, köye gelen misafirlerin de aynı sebeple bir daha gelmek istemediği ifade ediliyor.

Yaşanan iletişim sıkıntısının yalnızca günlük hayatı değil, sosyal yaşamı da olumsuz etkilediği vurgulanıyor. Bayram gibi özel günlerde dahi köyün eskisi gibi kalabalık olmadığına dikkat çeken mahalle sakinleri, "Telefon çekmediği için kimse gelmek istemiyor" diyerek duruma tepki gösteriyor.

BU BAYRAMDA DA KİMSE GELMEDİ

Hasköy Mahallesi Muhtarı Erol Çelebi de yaşanan soruna sert sözlerle tepki gösterdi. Yıllardır çözüm beklediklerini ifade eden Çelebi, "Buradan şehir merkezi Malkara’ya 14 kilometre mesafe var. Bir telefon çekmez mi? Hangi şebekeden hat alırsak alalım hiçbir şekilde çekmiyor. Kim gelsin bu köye? Bu hatlara her ay çuvalla para ödüyoruz ama ilgilenen yok. İnsanlar köye gelmez oldu. Misafirlerimiz bile telefonlar çekmiyor diye gelmiyor. Vatandaş da zor durumda, biz de zor durumdayız. Bu bayram misafir bile gelmedi. Neden gelmedi? Telefonlar çekmedi diye" ifadelerini kullandı.

Köy halkı, yetkililerden bir an önce kalıcı çözüm beklediklerini belirterek, iletişim sorununun giderilmemesi halinde Hasköy’ün tamamen boşalma riskiyle karşı karşıya kalabileceğine dikkat çekti.

