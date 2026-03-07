Kiralık vinçle 1 milyonluk vurgun! 300 metre uzunluğunda bakır tel çaldılar

Artvin'in Arhavi ilçesinde ormanlık alanda kablo hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine ekipler bölgeye sevk edildi. Ekiplerin bölgede yaptığı incelemede; 300 metre uzunluğundaki bakır gerilim hattı kablosunun direklerden kesilerek çalındığı tespit edildi.

Yaklaşık 1 milyon TL değerindeki kablonun çalınmasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Ü.U. ve E.K. isimli şahıslar ekiplerce gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

Şüphelilerin kabloyu kesip almak için vinç kiraladıkları ve vinç kullanarak kabloları direklerden indirdikleri belirlendi. Polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.