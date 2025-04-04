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 | Bengül Arıca

Kırıkkale'de menfezde koku kabusu! Onlarca hayvan telef oldu

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki bir menfezde yayılan keskin koku nedeniyle küçükbaş hayvanlar zehirlendi. Yapılan incelemelerde 23 hayvan telef olurken, 77'si ise son anda ekipler tarafından kurtarıldı. Olay sonrası AFAD, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme başlattı. İşte detaylar...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.04.2025
saat ikonu 08:18
|
GÜNCELLEME:
04.04.2025
saat ikonu 09:26

Kırıkkale'de yaşanan olay herkesi şaşkına çevirdi. Menfezden geçen hayvanlar etrafa yayılan ağır koku nedeniyle zehirlenerek telef oldu. Hayvancılıkla uğraşan Sakin Ulusoy, 100 küçükbaş hayvanını otlattıktan sonra menfezden geçirdiği sırada yoğun bir kokuyla karşılaştı. Dere yatağından akan atık suyun yaydığı keskin koku hayvanları etkiledi. Zehirlendiği iddia edilen hayvanlardan 23'ü olay yerinde telef olurken, 76'sı köylülerin ve itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı. Telef oldu sanılan bir hayvan da ekiplerin müdahalesiyle menfezden çıkarıldı.

Kırıkkale'de menfezde koku kabusu! Onlarca hayvan telef oldu


İNCELEME BAŞLATILDI

AFAD, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri, Kırıkkale Valisi Mehmet Makas'ın talimatıyla bölgede inceleme başlattı. Uzman ekipler, menfezden akan sudan numune alırken, telef olan hayvanlar üzerinde de inceleme başlattı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Uğur Atar, olay yerinde bulunan vatandaşlara yaptığı açıklamada, hayvanların ölüm nedeninin yapılacak laboratuvar analizlerinin ardından netlik kazanacağını bildirdi.

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"ACAYİP BİR KOKU VARDI"

Dereden yayılan kokudan dolayı hayvanlarının telef olduğunu ifade eden yetiştirici Sakin Ulusoy, "Hayvanların arkasından geliyordum, acayip bir koku vardı. Hayvanlar etkilendi. Hayvanları ben çıkartayım dedim ama baktım, zehirleneceğim. Mecburen bıraktık, muhtarı aradım. Komutanlar geldi, Allah razı olsun, onlar da yardımcı oldu. Daha sonra itfaiye ekipleri geldi, gaz maskesiyle içeri girdiler. Normalde girilmiyor. Sayın Valimiz de sağ olsun, bütün ekipleri gönderdi. Yardımcı oldu. Allah işini gücünü rast getirsin" şeklinde konuştu.

Kırıkkale'de menfezde koku kabusu! Onlarca hayvan telef oldu
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"ÇOBAN BAYILIYORDU"

Hacıbalı köyü muhtarı İbrahim Sağkol, olayın akşam saatlerinde meydana geldiğini belirterek, "Bugün akşam saatlerinde köylümüz Sakin Ulusoy beni aradı. 'Muhtarım yetiş, hayvanlarım telef oluyor' dedi. Olay yerine geldiğimizde menfezin altında hayvanların içeri girdiğini ve ağır bir koku olduğunu fark ettik. Kendisi de biraz içeride durmuş, yarı baygın durumdaydı. Ben de hayvanları kurtarmak için müdahale etmek istedim ama giremedik. Daha sonra jandarma ekiplerine haber verdik. Allah razı olsun, onlar müdahale etti. İtfaiye ekipleri ise içeride kalan hayvanları dışarı çıkardı. Özellikle Sayın Valimize çok teşekkür etmek istiyorum. Gecenin bu saatinde tüm ekipleri yönlendirdi, sağ olsun" dedi. Köy sakinlerinden çiftçi Dursun Doğan ise, "Telefon ettiğimizde jandarma ekiplerimiz geldi gerekeni yaptı. İtfaiye geldi maskeyle bir kısmını kurtardı. Herkes geldi, yoksa biz giremiyorduk kokudan. Çoban bayılıyordu, neredeyse ambulansı arıyorduk, temiz havaya çıkınca geri ayıldı" ifadesini kullandı.

ETİKETLER
#Olası Zehirlenme
#Yaşam
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