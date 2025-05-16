Kırıkkale'de tüyler ürperten olay! Derin dondurucudaki poşetlerden erkek cesedi çıktı!

Kırıkkale'de bir ev sahibi kiracısına ulaşamadı ve evine çilingir yardımıyla girince korkunç manzarayla karşılaştı. Evdeki buzdolabı ve derin dondurucunun içinde çöp poşetlerine sarılı parçalanmış erkek cesediyle karşılaştı. Korkunç manzara karşında şoke olan ekipler yaptıkları incelemelerde cesedin yaklaşık 11 yıl önce kaybolan bir erkeğe ait olduğunu tespit etti. İşte detaylar...

Korkunç olay Kırıkkale'de meydana geldi. Kiracısına ulaşamayan ev sahibi Kırıkkale'ye gelip çilingirle evine girdi. Evde yaptığı kontrol sırasında, kan donduran bir manzarayla karşılaştı. Derin dondurucu ve buzdolabını açan ev sahibi, içinde çöp poşetlerine sarılı bir cesetle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile birlikte sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

DERİN DONDURUCUDAKİ POŞETTEN ERKEK CESEDİ ÇIKTI

Cumhuriyet savcısının nezaretinde yapılan detaylı incelemede, dondurucularda saklanan cesedin bir erkeğe ait olduğu tespit edildi. Ceset, tabuta konularak incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cesedin, yaklaşık 11 yıl önce aranan Hüseyin Okumuşoğlu'na ait olduğu değerlendiriliyor. Polis, olayın nasıl gerçekleştiğini ve cinayet sebebini belirlemek için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 4 şüpheli de gözaltına alındı.

KİRACININ 2 HAFTA ÖNCE HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Cinayetin işlendiği evde kiracı olarak ikamet eden Meliha Veske'nin ise 3 Mayıs'ta sağlık problemlerinden dolayı hayatını kaybettiği belirtildi. Ev kirasının ve elektrik faturasının da düzenli olarak ödendiği dikkat çekti.

APARTMAN SAKİNLERİ KONUŞTU

Olay sonrası konuşan apartman sakini Lütfü Gümüşsoy, "Uzun zamandır kimin oturduğunu bilmiyoruz. 'Eşyalarıyla birlikte kiraya verdik' demişlerdi. Geleni gideni merak ediyorduk. Ev sahibi de ‘Kirasını alıyorum' diyordu. Biz de birisi var sanıyorduk. Karşı komşulara soruyorduk, ‘Buraya gelen giden var mı?' diye. Onlar da ‘Kimseyi görmüyoruz' diyorlardı. Dün ev sahibi geldi, ‘Çilingir getireceğim, evi açtıracağım. Problemli bir durum var' dedi. Bilgimiz bu kadar. 2002'den beri bu binadayım, böyle bir şey hiç yaşanmadı. Hiç kokuda hissetmedik. Elektrik faturası geliyordu, demek ki ödüyorlar diye düşünüyordum" ifadelerini kullandı.