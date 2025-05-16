Çanakkale'de kan donduran olay! Katili adım adım takip etti! Eşini başından vurarak öldürdü

Yıllardır kanayan yara olan kadın cinayeti haberlerine bir yenisi daha eklendi. Bu kez yer Çanakkale... Uğur Zan adlı cani, boşanma aşamasındaki eşi 25 yaşındaki Zeynep Zan'ı sokak ortasında silahla başından vurarak katletti. Katilin, genç kadının motosikletini kiralık araçla takip edip cinayeti işlediği belirlendi.

Korkunç cinayet Çanakkale'de yaşandı. 34 yaşındaki Uğur Zan, motosikletle seyir halinde olan boşanma aşamasındaki 25 yaşındaki eşi Zeynep Zan'ı kiralık otomobille takip etti. İsmetpaşa Mahallesi İzmir Caddesi'nde genç kadının önünü kesti. Çift, hararetli bir tartışmaya girdi. Uğur Zan, yanındaki tabancayla genç kadının kafasına sıktı.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Zeynep Zan kanlar içinde yerde kalırken, cani adam ise otomobille kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşlar olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Zeynep Z.'nin, hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri eşini vuran katil olayın gerçekleştiği bölgenin yakınlarında yakalayarak gözaltına aldı.

CANİ ADAM YAKALANDI

Kadının cansız bedeni savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından cenaze aracıyla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cinayet zanlısı ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.