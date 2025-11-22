Kirpiği için gözünden oluyordu! Gözüne yapıştırıcı kaçtı, genç kadın kısmi körlük yaşadı

Dilara Çalışkan, güzelleşmek için gittiği güzellik salonunda neredeyse kör olacağını belirtti. İstanbul Esenyurt’taki bir salona giden genç kadına öncelikle yanlış model bir kirpik takıldı. Şikayeti üzerine kirpiğin değiştirilirken bu sefer de gözüne yapıştırıcı madde kaçtı. Gözündeki acı ile kıvranan ve bulanık gören işyeri sahibine tepki gösterdi.

TEDAVİSİ ACİL SERVİSTE YAPILAMADI

Güzelleşmek isterken yaşadığı aksiliklerle neredeyse görme yetisini kaybetme ile karşı karşıya kalan genç kadın, olaydan sonra polise haber verdi, ardında hastaneye gitti. Acil serviste tedavisi yapılamayan Çalışkan, uzman göz doktoruna gittiğinde ise kimyasal maddenin göz retinasına kadar girdiği, yaşadığı geçici körlüğünde bu nedenle olduğunu belirtti. İlaç tedavisinin devam ettiği genç kadın ise güzellik salonundan şikayetçi olurken, ‘Başka insanlar dikkatli olsun, başkalarının da başına gelmesin’ dedi.

“GÖZLERİM GÖREMEZ HALE GELDİ”



Yaşadığı yıpratıcı süreci aktaran Dilara Çalışkan, "Ben daha önce de yaptığım gibi kirpik yaptırmak için randevu alarak bir güzellik merkezine gittim. Sürdükleri yapıştırıcı gözlerimi yaktı, bunu söylediğimde iste küçük bir vantilatör vererek işleme devam ettiler. İşlem bittiğinde ise istediğimden farklı yaptıklarını, değiştirmeleri gerektiğini söyledim. Çalışan bana ‘Şimdi yaparsak sorun olur, 2 gün kalsın sonra değiştirelim’ dedi. Ben de ‘Olur’ dedim ve o sırada işyeri sahibi müdahale ederek ‘Yatın, çıkarın’ diyerek hakaret edercesine işleme devam etmesini söyledi. Bende gözüme bir şey olursa şikayetçi olacağımı söyledim ama beni dinlemediler. Tekrar işleme başladıklarında bir jel sürdüler, o jel gözümün içine işlemeye başladı. O sırada kirpiklerimi çekiyorlardı, gözlerim göremez hale geldi, canım yanıyordu. Bende tepki göstererek polisi aradım ama hatalı işlem yapmadıklarını söylediler" ifadelerini kullandı.

"YAPIŞTIRICI RETİNAYA KADAR GİRMİŞ"

Olayın ardından kısmi körlük yaşadığını ifade eden genç kadın, "Daha sonra hastaneye gittim, ciddi bir durum olduğunu ve acil serviste bakamayacaklarını söylediler. Uzman bir göz doktoruna sevk edildim. Yapılan işlem sırasında sürülen yapıştırıcının gözümün içine, retinama kadar girdiği söyledi doktor. Bulanık görmemin, acı çekmemin nedeninin bu olduğunu söyledi. Ben kör olabilirdim, bu durumun sorumlusu ise güzellik salonu. Bunu yapanların cezasını çekmesini istiyorum, benim başıma geldi, başka insanların başına gelmesin’ dedi.