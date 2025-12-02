Menü Kapat
13°
Yaşam
 Murat Makas

Kış aylarının vazgeçilmezi doğal çikolata! Vücut direncini artırıyor: Kilosu 100 TL

Soğuk havaların vazgeçilmez lezzeti muşmula doğal çikolata tadıyla raflarda yerini alıyor. Pazarcılar doğal çikolatanın faydalarından bahsetti.

Kış aylarının vazgeçilmezi doğal çikolata! Vücut direncini artırıyor: Kilosu 100 TL
Kış aylarında sağlıklı beslenmeye dikkat çeken pazarcı Erol Meral, doğal çikolata olan muşmulayı tüm vatandaşlara önerdi. Sonbaharda sıkça tüketilen muşmulanın düzenli tüketiminin vücut direncini artırdığını ve grip gibi mevsimsel hastalıklara karşı koruyucu etkisi olduğunu kaydetti.

''BAĞIRSAĞA ÇOK İYİ GELİYOR''

Muşmulanın bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, sindirimi kolaylaştırdığını ve yüksek lif oranı sayesinde tokluk hissi verdiğini de sözlerine ekleyen Meral, "Bu meyve doğal bir antioksidan kaynağıdır. Özellikle bağırsak sağlığına çok iyi gelir. Aynı zamanda doğal çikolata gibi tadıyla da dikkat çeker. Herkese tavsiye ediyorum" dedi.

Kış aylarının vazgeçilmezi doğal çikolata! Vücut direncini artırıyor: Kilosu 100 TL

Meral, yerli üretim olan ve kilosu 100 TL'den alıcı bulan meyvenin hem lezzeti hem de faydaları ile sofralarda mutlaka yer alması gerektiğini vurgularken, vatandaşlardan da yoğun ilgi gördüğünü sözlerine ekledi.

ETİKETLER
#sağlıklı beslenme
#bağışıklık sistemi
#Muşmula
#Doğal Antioksidan
#Kış Ayları
#Yaşam
