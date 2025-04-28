Kış geri dönüyor! AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı: Sağanak, fırtına ve soğuk hava geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve valilikten yapılan açıklamaların ardından bir uyarı da AKOM'dan geldi. AKOM yaptığı açıklamada, hafta boyunca şiddetli rüzgar ve sağanak geçişlerinin devam edeceğini bildirdi. Hava sıcaklıkları ise mevsim normallerinin altında seyredecek.

Sert geçen kış ayının ardından havalar yumuşasa da yaz bir türlü gelmek bilmedi. Havalar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, Meteoroloji ve valilikten gelen peş peşe açıklamalarda havaların yeniden soğuyacağı bildirildi. AKOM ise yaptığı açıklamada, sağanak ve şiddetli rüzgara dikkat çekti. Yapılan uyarıda, hava sıcaklıklarının düşeceği, şiddetli rüzgarla birlikte sağanak geçişlerinin görüleceği kaydedildi.

"HAVA SICAKLIKLARI DÜŞÜYOR"

İşte AKOM'dan yapılan uyarı:

"İstanbul'da hafta boyunca rüzgarın kuvvetli, kısa süreli hamlelerle fırtına şiddetinde (40-75km/s) esmeye devam edeceği, Perşembe gününden itibaren ise aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Kuzeyin soğuk havasını bölgemize taşıyan kuvvetli rüzgarlar ve bulutlu gökyüzü nedeni ile sıcaklıkların 13-15°C'ler aralığında mevsim normalleri altında seyredeceği öngörülüyor"