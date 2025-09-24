Menü Kapat
 Murat Makas

Kışın sofraları süsleyecek, tamamen doğal! Yüksekovalı kadınların yoğun mesaisi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki kadınlar yaz aylarının sonuna doğru meyveleri kış aylarında atıştırmalık hale getirmek için kurutuyor. Kışın vazgeçilmez lezzet olan pestil yapımı sürüyor.

Hakkari'nin ilçesinde verimli topraklarda yetişen dut, , , elma ve armut gibi meyveler yaz aylarının sonunda kışın vazgeçilmez bir atıştırmalığa dönüşüyor. Yüksekovalı kadınlar meyveleri atıştırmalık haline getiriyor.

GÜNEŞTE KURUTULUYOR

Kadınlar, bahçelerden topladıkları bu taze meyveleri özenle kaynatarak, doğal bir tatlandırıcı olan pekmez kıvamına getiriyor. Elde edilen bu karışım, daha sonra ince bir tabaka halinde yağlı kağıtların üzerine serilerek güneşte kurutulmaya bırakılıyor.

BAZI YEMEKLERİN LEZZETİNİ ARTIRMAK İÇİN KULLANILIYOR

Güneşte kurutulan özleri, esnek ve dayanıklı birer pestil haline geldikten sonra özenle toplanıyor, hava almayacak şekilde poşetlere konup soğuk kış ayları için saklanıyor. Bu doğal ve sağlıklı atıştırmalıklar, kış günlerinde misafirler için çayın yanında sunulduğu gibi, bazı yöresel yemeklerin lezzetini artırmak için de kullanılıyor.

Bu geleneksel hazırlıklar, Yüksekova'da kışın gelişini müjdelerken, yöre halkının doğayla uyum içinde yaşama ve el emeğiyle sağlıklı gıdalar üretme kültürünü de gözler önüne sermeye devam ediyor.

