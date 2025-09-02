Ne yaptın Okan! Buzlu meyveyi fazla kaçıran ayı hastanelik oldu
Rahatsızlanan 3 yaşındaki 'Okan' isimli boz ayı, Çekmeköy’deki Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi altına alındı. Bir hayvanat bahçesinde yediği meyvelerin midesine dokunması nedeniyle rahatsızlanan 300 kiloluk ayı, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi'nde tedavi edildi. 3 yıl önce de benzer şikayetleri nedeniyle rahatsızlanan ayının MR'ı çekildi. Ayının tedavi edildiği anlar, sosyal medyada paylaşıldı. Tedavisi tamamlanan ayı, hayvanat bahçesine geri gönderildi.
