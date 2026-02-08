Menü Kapat
Kız kardeşi hakkında dedikodu iddiası kan döktü: Eski iş yerini bastı, 2’si ağır 4 yaralı

Adana’da bir şahıs, kız kardeşi hakkında dedikodu çıkardıkları iddiasıyla eski iş arkadaşlarının bulunduğu tekstil atölyesini bastı. Eli silahlı saldırgan, 2'si ağır olmak üzere 4 kişiyi yaraladı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.02.2026
saat ikonu 10:37
|
GÜNCELLEME:
08.02.2026
saat ikonu 10:37

ilçesi 26 yaşındaki Ü.A., arkadaşlarının "Kız kardeşinin uygunsuz görüntüleri var" dedikodularını yayması üzerine çalıştığı tekstil atölyesinden ayrıldı. Dedikoduların devam etmesinin ardından silahla iş yerine giden Ü.A. eski mesai arkadaşlarıyla konuşurken aralarında kavga çıktı. Kavga sırasında Ü.A., tabanca ile A.Ç., E.G., A.Ş ve M.C.'yi vurdu.

Kız kardeşi hakkında dedikodu iddiası kan döktü: Eski iş yerini bastı, 2’si ağır 4 yaralı

“TESLİM OLMAMAK İÇİN İŞ YERİNİN ÇATISINA ÇIKTI”

Şüpheli şahıs, teslim olmamak için direnerek iş yerinin çatısına çıktı. Bunun üzerine bölgeye timleri de sevk edildi. Özel harekat polisleri tarafından şüpheli çatıda etkisiz hale getirilerek gözaltına aldı. Ü.A., ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Öte yandan yaralanan 4 kişiden E.G. ile M.C.'nin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kız kardeşi hakkında dedikodu iddiası kan döktü: Eski iş yerini bastı, 2’si ağır 4 yaralı
