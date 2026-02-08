Kız kardeşi hakkında dedikodu iddiası kan döktü: Eski iş yerini bastı, 2’si ağır 4 yaralı

Yüreğir ilçesi 26 yaşındaki Ü.A., arkadaşlarının "Kız kardeşinin uygunsuz görüntüleri var" dedikodularını yayması üzerine çalıştığı tekstil atölyesinden ayrıldı. Dedikoduların devam etmesinin ardından silahla iş yerine giden Ü.A. eski mesai arkadaşlarıyla konuşurken aralarında kavga çıktı. Kavga sırasında Ü.A., tabanca ile A.Ç., E.G., A.Ş ve M.C.'yi vurdu.

“TESLİM OLMAMAK İÇİN İŞ YERİNİN ÇATISINA ÇIKTI”

Şüpheli şahıs, teslim olmamak için direnerek iş yerinin çatısına çıktı. Bunun üzerine bölgeye özel harekat timleri de sevk edildi. Özel harekat polisleri tarafından şüpheli çatıda etkisiz hale getirilerek gözaltına aldı. Ü.A., ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Öte yandan yaralanan 4 kişiden E.G. ile M.C.'nin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.