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 | Bengül Arıca

Kız kardeşini vahşice katleden ağabeyin ifadesi kan dondurdu! Tüyler ürperten sözler

Antalya'da 19 yaşındaki üniversite öğrencisi kardeşini vahşice katleden ağabeyin ifadesi ortaya çıktı. Kardeşini 14 bıçak darbesiyle öldüren ağabeyin ifadesinde söylediği "Ben sadece kız kardeşimi öldürmek istedim ve bunu başardığım için mutluyum" sözleri kan dondurdu. İşte tüm detaylar...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.07.2025
saat ikonu 10:59
|
GÜNCELLEME:
08.07.2025
saat ikonu 11:05

Kan donduran olay Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana geldi. Yaz tatilinde ailesinin yanına gelen 19 yaşında üniversite öğrencisi Nazife Ateş, ağabeyi Mehmet Ateş ile arasında bilinmeyen bir nedenle tartırşma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşünce genç kız ağabeyi tarafından 14 bıçak darbesi ile vahşice katledildi.

Kız kardeşini vahşice katleden ağabeyin ifadesi kan dondurdu! Tüyler ürperten sözler

AĞABEY TUTUKLANDI

Olayın ardından ağabey Mehmet Ateş (27), polis ekiplerince gözaltına alınırken, genç kızın cansız bedeni ise Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere yakınları tarafından teslim alınarak Manavgat'a götürüldü. Kız kardeşini 14 bıçak darbesi ile öldüren ağabey Mehmet Ateş, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildi. Ateş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Manavgat Ilıca S Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

Kız kardeşini vahşice katleden ağabeyin ifadesi kan dondurdu! Tüyler ürperten sözler

"ÖLDÜRMEK İSTEDİM, BAŞARDIĞIM İÇİN MUTLUYUM"

Emniyetteki sorgusunda çelişkili ifadeler verdiği öğrenilen Mehmet Ateş'in daha önceden de kardeşini öldürme düşüncesinde olduğunu belirterek, Duştan çıktıktan sonra kız kardeşimin odasına giderken mutfaktan ekmek bıçağını aldım. Kız kardeşimi bıçakladığımda ‘Anne' diye bağırıp salona kaçtı, ama yere serildi. Üzerine oturup üst üste bıçakladım. Kız kardeşimi öldürmek istedim ve bunu başardığım için mutluyum" dediği öğrenildi.

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