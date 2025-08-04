Kızını tekmeleyerek düşürdü, savunması 'pes' dedirtti! Cani babaya istenen ceza belli oldu

İstanbul Eyüpsultan'da 3 yaşındaki kızını evinin merdivenlerinden ittiği görüntüleri ortaya çıkan baba hakkında iddianame tamamlandı. Sosyal medyada infial uyandıran uyandıran görüntüler sonrası babanın savunması da hayrete düşürdü. Şüpheli baba Turgay T. hakkında altsoya karşı yaralama suçundan hapis cezası isteniyor.

BABA HAKKINDA SORUŞTURMA TAMAMLANDI

3 Haziran 2025’de yaşanan olayda şüpheli baba Turgay T.’ri r3 yaşındaki kızı M.T'yi tekme atarak merdivenden düşerek hastanelik ettiği tespit edilmişti. Tamamlanan soruşturmadan sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede 3 yaşındaki M.T. ‘mağdur’, anne Aycan T. ‘müşteki’ ve baba Turgay T. ‘şüpheli’ sıfatıyla yer aldı.

VATANDAŞLAR ŞİKAYET YAĞDIRDI

İddianamede, olaydan 2 hafta sonra 18 Haziran’da şüpheli Turgay T. hakkında, kızı M.T.’ye şiddet uyguladığı ve tekme vurup merdivenden aşağı yuvarladığı, bu durumun da kamera kayıtlarında göründüğü yönünde ihbar yapıldığı, bunun üzerine soruşturma işlemlerine başlandığı anlatıldı. İddianamede, aynı olaya ilişkin ALO 183 hattı, CİMER ve sosyal medya hesapları üzerinden de vatandaşlar tarafından ihbarlarda bulunulduğunun görüldüğü kaydedildi.

KÜÇÜK KIZIN İFADESİNE BAŞVURULAMADI

Birden fazla suçtan kaydı bulunduğu gerekçesiyle suç işlemeye yatkınlığının olduğu değerlendirildi

Mağdur M.T.’nin yaşı sebebiyle ifadesine başvurulmadığının belirtildiği iddianamede, şüpheli Turgay T.’nin birden fazla suçtan adli sicil kaydının olduğu, böylece suç işleme konusunda yatkınlığının bulunduğunun değerlendirildiği aktarıldı. Ayrıca, yapılan ihbarın olayın üzerinden zaman geçtikten sonra yapılması nedeni ile mağdurun vücudunda darp cebir izinin bulunmadığının görüldüğü de aktarıldı.

SAVUNMASI "PES" DEDİRTTİ: KABLOLARDAN UZAKLAŞTIRMAK İSTEDİM

Şüpheli Turgay T.’nin ifadesine de yer verilen iddianamede, olay günü annesi ve kızı ile birlikte asansörün önüne geldiklerini, kızının daire zillerine basmaya başladığını, basmaması konusunda kızını uyardığını, dairenin zillerinin tadilatta olup kabloların dışarıda ve bantlı olması nedeni ile korktuğunu, kablolardan uzaklaştırdığını, kızının tekrardan kabloların yanına gitmesi üzerine kızını uyarıp ayağı ile uzaklaştırmak isterken kızının merdivenlerden birkaç basamak aşağıya düştüğünü, kızını darp etmediğini, pişman olduğunu ve amacının çocuğunu korumak olduğunu söylediği kaydedildi. İddianamede, anne Aycan T.’nin de ifadesinde şüpheli ile benzer beyanlarda bulunduğu ancak olay anını gösterir kamera kayıtları bizzat izlendiğinde şüphelinin savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunun değerlendirildiği ve Turgay T.’nin 3 yaşındaki kızına ayağı ile tekme atıp merdivenden aşağı düşerek yaralanmasına sebebiyet verdiği aktarıldı.

BABAYA 2 YIL HAPİS İSTENİYOR

Hazırlanan iddianamede şüpheli Turgay T.’nin ‘beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan altsoya karşı basit yaralama’ suçundan 1 yıl 1 aydan 2 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.