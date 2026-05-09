Olay, 6 Mayıs günü saat 15.30 sıralarında Kağıthane Çeliktepe Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenilen Rüzgar E. (33), boşanma aşamasındaki eşi Nurşin E.'nin (26) evine gelmiş ve taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyümüştü. Rüzgar E.'nin, yanındaki ruhsatsız tabancayla ateş etmesi sonucu eşi Nurşin E. yaralanmıştı. Kavganın büyümesi üzerine mutfaktan aldığı bıçakla damadına müdahale eden kayınvalide Delal A., Rüzgar E.'yi göğsünden bıçaklamış ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan damat hayatını kaybetmişti.

HABERİN ÖZETİ Kızını vuran damadını öldüren kayınvalideyi komşuları alkışlarla karşıladı Kağıthane'de boşanma aşamasındaki eşiyle tartışan ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan kişi, kayınvalidesi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay, 6 Mayıs günü saat 15.30 sıralarında Kağıthane Çeliktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Rüzgar E. (33), boşanma aşamasındaki eşi Nurşin E.'nin (26) evine geldi. Tartışma sırasında Rüzgar E., ruhsatsız tabancayla eşini yaraladı. Kayınvalide Delal A., eline aldığı bıçakla damadı Rüzgar E.'yi göğsünden bıçakladı. Ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Rüzgar E. sonrası, Delal A. ve kızı Nurşin E. 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Serbest bırakılan kayınvalide ve kızı, adliyeden dönerken mahalleli tarafından alkışlarla karşılandı.

Olay sonrası gözaltına alınan kayınvalide ile kızı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemleri tamamlanan kayınvalide Delal A. ile Nurşin E., 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Adliyeden ayrılıp evine dönen anne Delal A. ve kızı mahalleli tarafından alkışlarla karşılandı.