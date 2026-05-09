Yaşam
Avatar
Editor
 | Safa Keser

Kızını vuran damadını öldüren kayınvalideyi komşuları alkışlarla karşıladı

Kağıthane'de boşanma aşamasındaki kızını tabancayla yaralayan damadını bıçakla öldüren kayınvalide, mahallede alkışlarla karşılandı.

GİRİŞ:
09.05.2026
saat ikonu 17:39
|
GÜNCELLEME:
09.05.2026
saat ikonu 17:39

Olay, 6 Mayıs günü saat 15.30 sıralarında Kağıthane Çeliktepe Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenilen Rüzgar E. (33), boşanma aşamasındaki eşi Nurşin E.'nin (26) evine gelmiş ve taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyümüştü. Rüzgar E.'nin, yanındaki ruhsatsız tabancayla ateş etmesi sonucu eşi Nurşin E. yaralanmıştı. Kavganın büyümesi üzerine mutfaktan aldığı bıçakla damadına müdahale eden kayınvalide Delal A., Rüzgar E.'yi göğsünden bıçaklamış ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan damat hayatını kaybetmişti.

Serbest bırakılan kayınvalideyi mahalleli alkışlarla karşıladı

Olay sonrası gözaltına alınan kayınvalide ile kızı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemleri tamamlanan kayınvalide Delal A. ile Nurşin E., 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Adliyeden ayrılıp evine dönen anne Delal A. ve kızı mahalleli tarafından alkışlarla karşılandı.

