Kızının mezuniyetinden dönüyordu! Kafa kafaya facia!

Ankara'da gece 01.20 sıralarında feci bir kaza yaşandı. Eskişehir istikametinde seyir halinde olan N.Ş. kontrolündeki minibüs ters yönden gelen S.G. kontrolündeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

YANGIN ÇIKTI

Çarpışmanın etkisi ile otomobilde yangın çıktı. Kazayı gören vatandaşlar araçlarında bulunan yangın söndürme tüpleri ile kazaya ilk müdahaleyi yapıp durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KIZININ MEZUNİYETİNDEN DÖNÜYORDU

Kızının mezuniyetinden döndüğü iddia edilen otomobil sürücüsü S.G. olay yerinde hayatını kaybetti. Minibüs sürücüsü N.Ş. ise yaralandı. Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.