Kocaeli'de 5 kişinin öldüğü kazada tır sürücüsü tutuklandı

Kocaeli'de D-100 karayolunun Ankara istikameti Dilovası Rampası mevkisinde Sinan Demir idaresindeki otomobil ile Şahin K. yönetimindeki tır önceki akşam kazaya karıştı.

OTOMOBİL TIR DORSESİNİN ALTINDA EZİLDİ

Kazanın şiddetiyle Sinan Demir'in kullandığı otomobil, tırdan düşen konteynerin altında kaldı. Bariyerlere de giren otomobil paramparça oldu.

OTOMOBİLDEKİ 5 KİŞİ CAN VERDİ

Korkunç kazada otomobilin sürücüsü Sinan Demir ile yolculardan Okan Demir kaza yerinde; Ramazan Budak, Ümit Adsay ve Muhammet Zengin ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Tır sürücüsü Şahin K. ise kazadan yaralı kurtuldu.

TIR SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan tır sürücüsü Şahin K., Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği Gebze Adliyesi'nde tutuklandı.