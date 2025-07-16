Kocaeli'de 5 kişinin öldüğü kazada tır sürücüsü tutuklandı

Kocaeli'nin Dilova ilçesinde önceki akşam tırdan düşen konteynerin altında ezilen otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti. Feci kazaya ilişkin soruşturmada tır sürücüsü tutuklandı.
Kocaeli'de D-100 karayolunun Ankara istikameti Dilovası Rampası mevkisinde Sinan Demir idaresindeki otomobil ile Şahin K. yönetimindeki tır önceki akşam kazaya karıştı.
Kazanın şiddetiyle Sinan Demir'in kullandığı otomobil, tırdan düşen konteynerin altında kaldı. Bariyerlere de giren otomobil paramparça oldu.
Korkunç kazada otomobilin sürücüsü Sinan Demir ile yolculardan Okan Demir kaza yerinde; Ramazan Budak, Ümit Adsay ve Muhammet Zengin ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Tır sürücüsü Şahin K. ise kazadan yaralı kurtuldu.
Gözaltına alınan tır sürücüsü Şahin K., Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği Gebze Adliyesi'nde tutuklandı.