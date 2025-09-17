Kocaeli’de ‘kız meselesi’ kavgasında kan aktı: 1 kişi hayatını kaybetti!

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde aralarında "kız meselesi" yüzünden husumet bulunan iki genç arasında çıkan kavgada bir kişi tabancayla vurularak hayatını kaybetti.



Olay, sabah saat 06.00 sıralarında Gebze Köşklü Çeşme Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun market bölümünde meydana geldi. İddiaya göre, markette mesaiye başlayan Toprak Yiğitdoğan (19) ile o sırada içeri giren husumetlisi Yiğit T. (18) arasında kız meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yiğit T., tabancayla ateş ederek Yiğitdoğan’ı ağır yaraladı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Yiğit T. ise polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı.



Yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Toprak Yiğitdoğan’ın cenazesinin yarın saat öğle namazına müteakiben kılınacak olan cenaze namazının ardından Çayırova Cem Evi’nden toprağa verileceği öğrenildi.