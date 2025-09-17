İkinci Hakan Çakır vakası! Kız kardeşini korumak istedi 5 yerinden bıçaklandı

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde kız kardeşini sözlü taciz eden iki kişiyi uyaran Yunus Emre Kocakan eşi ve kız kardeşinin yerinde 5 yerinden bıçaklandı. Ölümden dönen Kocakan yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Kocakan, "Taksici beni hastaneye yetiştirmeye çalışırken şahıslar araçlarıyla önümüze geçerek engel olmaya çalıştı. Sol ciğerim soluk durumda nefes alıp verirken zorlanıyorum, ölümden döndüm" dedi. Öte yandan akıllara, Ankara'nın Keçiören ilçesinde çiğ köfte dükkanı işleten Hakan Çakır, 10 Ağustos'ta, kız kardeşi ve annesine sözlü tacizde bulunan kişilerle tartışması sonucu çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülmesi geldi.

TACİZCİLER 5 YERİNDEN BIÇAKLADI

Olay, 8 Ağustos 2025 günü saat 23.40 sıralarında Ferizli ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 25 yaşındaki Yunus Emre Kocakan, kız kardeşini sözlü taciz eden iki kişiyle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Dakikalarca eşi ve kardeşinin gözü önünde darp edilen genç, ardından 5 yerinden bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı genç ambulansla ilk olarak Ferizli Devlet Hastanesi'ne ardından ise Yenikent Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

İKİ SALDIRGAN YAKALANDI

Polis ekiplerinin çalışması neticesinde M.U. (47) ve A.T. (43) isimli iki şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden M.U. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.T. ise tutuksuz olarak yargılanıyor.

TACİZ ETTİ, YUMRUK ATTI, KÜFÜR ETTİ, BIÇAKLADI

Darp edilip 5 yerinden bıçaklanan Yunus Emre Kocakan, "O gece ben, eşim ve kız kardeşim düğünden dönüyorduk. Dükkanımızın önünde kız kardeşimin kıyafetlerini alması için durduk. Kardeşim dükkana girdiği esnada M.U. ve A.T. isimli şahıslar, arabayla durarak kız kardeşime laf atıp taciz etti. Bende olaya müdahale etmek istedim ve M.U. araçtan inerek bana yumruk attı. Sözlü tartışma yapan M.U., şahsıma ve anneme küfretti. Bende o sözlerden sonra üzerine yürüdüm ve beni bıçakladı. A.T.'de beni darp ettiği esnada da tekrar bıçaklandım. Bir bacağımdan, 3 tane koltuk altım ve bir omzumdan olmak üzere toplam 5 yerden bıçaklandım. Taksici beni hastaneye yetiştirmeye çalışırken şahıslar araçlarıyla önümüze geçerek engel olmaya çalıştı. Ferizli Devlet Hastanesi'nden sonra Yenikent Devlet Hastanesi'ne sevk edildim. Bıçak darbelerini ciğerlerime denk geldiği tespit edildi. Şuanda sol ciğerim soluk durumda nefes alıp verirken zorlanıyorum. Ölümden döndüm, şu anda soruşturma devam ediyor, savcılık delil topluyor, inşallah adalet yerini bulacak" dedi.