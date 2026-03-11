Kocaeli’de piknik tüpü faciası: 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

Diliskelesi Mahallesi’nde meydana gelen olayda, ka3 katlı binanın 2. katında oturan 3 kişilik ailenin mutfakta kullandığı piknik tüpü gaz sızdırdı. Gaz sızıntısının ardından 1 yaşındaki bebeği Salih B'nin etkilendiğini fark eden anne Hazal B, 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. Olay yerine gelen sağlık personelinin yaptığı kontrolde bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.