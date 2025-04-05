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 | Bengül Arıca

Kocaeli'deki döner faciasından sonra Konya'dan da korkutan haber! Hastaneler dolup taştı

Kocaeli’deki 600'den fazla kişinin zehirlendiği tavuk döner faciasının ardından bu kez de Konya'nın Sarayönü ilçesinden korkutan haber geldi. Mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetleriyle çok sayda kişinin hastanelere başvurduğu bildirildi. Olayın sebebi araştırılıyor.

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Kocaeli'deki döner faciasından sonra Konya'dan da korkutan haber! Hastaneler dolup taştı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.04.2025
saat ikonu 09:06
|
GÜNCELLEME:
05.04.2025
saat ikonu 09:26

Konya'nın Sarayönü ilçesinde mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetleriyle çok sayıda kişi hastanelere başvurdu. Endişeye neden olan durum sonrası hastaneler dolup taştı. Konuyla ilgili Kaymakamlık'tan bir açıklama geldi.

İNCELEMELER SÜRÜYOR

Açıklamada, ilçede dün ishal, ateş, mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle çok sayıda vatandaşın sağlık kuruluşlarına başvurduğu belirtildi. Vakaların hızla artmasının ilçede endişeye neden olduğu ifade edilen açıklamada, yetkililerin konuyla ilgili incelemelerini sürdürdüğü bildirildi.

Kocaeli'deki döner faciasından sonra Konya'dan da korkutan haber! Hastaneler dolup taştı
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KOSKİ'DEN AÇIKLAMA

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise şunlar kaydedildi:

"Sarayönü ilçemizde görülen ishal ve kusma vakalarıyla ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlar üzerine Sağlık Bakanlığı ve KOSKİ ekiplerimiz tarafından ayrı ayrı su numuneleri alınmıştır. Yapılan tüm analizler sonucunda içme suyumuzda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır. Yaşanılan vakaların içme suyuyla bir ilgisi yoktur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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KOCAELİ'DEKİ TAVUK DÖNER FACİASI

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Ramazan Bayramının 2'nci ve 3'üncü gününde Güney Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir iş yerinde tavuk döner alan bazı kişilerde mide bulantısı ve kusma şikayetleri görülmüştü. Zehirlenme belirtileri yaşayan 648 kişi çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Yapılan müdahalelerin ardından bazı hastalar taburcu edilirken, 2 kişinin durumunun kritik olduğu bildirildi.

ETİKETLER
#besin zehirlenmesi
#Yaşam
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