Kocaeli’nde halk otobüsünde korku dolu anlar!

Kocaeli’nde korku dolu anların yaşandığı otobüste, yolcunun şoförü ayıltmaya çalıştığı ve otobüsün hızla ilerlemesi anbean otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, dün saat 10.30 sıralarında merkez İzmit ilçesi Serdar Mahallesi D-100 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D-100 karayolunun İstanbul istikametinde seyreden özel halk otobüsünün şoförü M.Y., direksiyon başında fenalaştı.

Karayolunda bulunan araçlara şans eseri çarpmadan kontrolsüz şekilde giden otobüs, bir yolcunun müdahalesiyle yaklaşık 1,5 kilometre sonra durduruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan otobüs şoförü ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Korku dolu anların yaşandığı otobüsteki yolcunun "Kendine gel abi" diyerek otobüsü kontrol etmeye çalıştığı anlar otobüs kamerasına yansıdı. Otobüs şoförünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.