Kocaeli’nde otomobille motosiklet çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması neticesi 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 21.30 sıralarında Çayırköy Mevkisi Kandıra Yolu üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi.

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

İddiaya göre F.Ç. kontrolünde bulunan otomobil ile Doğukan İ. idaresindeki plakasız motosiklet çarpıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Doğukan İ. F.Ç. ve ismi öğrenilemeyen 3 kişi olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Doğukan İ. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.