Kocasını sokağa çağırdı, 20 yıllık sevgilisi vurdu: Kanlı plan deşifre oldu!

Bahçelievler'de bir adam, evinin önünde beklerken başında beyaz poşetle gelen bir kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Saldırının ardından ortaya çıkan detaylar, akıllara durgunluk verdi: Katil zanlısı, kurbanın eşi tarafından olay yerine getirilmişti. Aşk, ihanet ve ölüm üçgeninde kurgulanan plan, güvenlik kameralarıyla çözüldü.

İstanbul Bahçelievler’de, film sahnelerini aratmayan bir cinayet yaşandı. Başına beyaz poşet geçirerek yüzünü gizleyen saldırgan, 54 yaşındaki Hüseyin Veznedar’ı sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttu. Cinayetin arkasından ise akılalmaz bir ihanet ve kan donduran bir plan çıktı.

9 Mayıs Cuma akşamı saat 21.30 sıralarında Çobançeşme Mahallesi’ndeki olayda evinin önünde bekleyen Hüseyin Veznedar, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırgan, Veznedar’a tabancayla tam 8 el ateş etti. Ağır yaralanan adam hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

SEVGİLİSİNİ CİNAYETE TAŞIDI: EŞİNDEN KANLI TUZAK

Polis ekipleri, olay yerindeki güvenlik kameralarını inceleyince gerçek ortaya çıktı. Cinayeti işleyen kişinin Ufuk A. (44) olduğu belirlendi. Daha da çarpıcısı ise, saldırganı olay yerine getirenin Hüseyin Veznedar’ın eşi Zahide Veznedar (47) olmasıydı.

BEYAZ POŞETLE YAKLAŞTI

Soruşturmaya göre Zahide Veznedar, sevgilisi Ufuk A.’yı otomobiliyle olay yerine getirdi. Saldırganı evin bulunduğu sokaktan yaklaşık 200 metre geride bıraktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, Ufuk A.’nın başına beyaz bir poşet geçirerek tek başına sokağa yürüdüğü, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra aynı şekilde uzaklaştığı görüldü.

BİRİ BURSA’DA OTELDE YAKALANDI, DİĞERİ İTİRAF ETTİ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, firari şüpheli Ufuk A.’yı Bursa’daki bir otelde saklanırken yakaladı. Üzerinde ruhsatsız bir tabanca bulundu. Zahide Veznedar da İstanbul’da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Zahide Veznedar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ufuk A. ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

"ARTIK YÜZÜNE BAKAMIYORDUM"

İfadesinde 20 yıla yakın süredir Ufuk A. ile gönül ilişkisi olduğunu söyleyen Zahide Veznedar, olay günü buluştuklarını ve eşinin vurulacağını tahmin etmediğini iddia etti. “2012’den beri evliyim, 11 yaşında bir kızımız var. Artık kocamın yüzüne bakacak halim yoktu” diyen kadın, “Kocam araçtan bir şey almaya indiğinde silah sesleri duydum, sonra saldırganın beyaz poşetle kaçtığını gördüm” şeklinde konuştu.

"EŞİ BANA SİLAH ÇEKTİ" SAVUNMASI

Cinayet zanlısı Ufuk A. ise ifadesinde, olayın önceden planlanmadığını öne sürdü. “Kadınla sosyal medyada tanıştık, eşinden şiddet gördüğünü söyledi. Onunla konuşmaya gittim. Kocası bana silah çekti, ben de elinden alıp ateş ettim” dedi.