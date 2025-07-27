Komşu kavgasında kan aktı! Bıçağı göğsüne sapladı

İstanbul Esenyurt'ta akşam saatlerinde meydana gelen olayda; iki komşu aile arasında çocuklar yüzünden başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

SALDIRGANIN EVİNİ KURŞUNLADILAR

Olayda taraflardan biri olan Mehmet H.S. göğsünden bıçaklandı. Daha sonra bıçaklanan Mehmet H.S.'nin ailesi silahlarla diğer tarafın evini kurşunladı. Silah seslerini duyan çevre sakinleri polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

BÖLGEDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Yaralanan Mehmet H.S. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayın yaşandığı sokakta polis ekipleri çevik kuvvet ile geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay yeri inceleme ekipleri de olayın yaşandığı yerde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.