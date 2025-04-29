Komşusunu katledip yaktı, savunması şoke etti! 'O benim dostumdu'

Adana’da bir apartman dairesinde cesedi bulunan 41 yaşındaki Mustafa Özkan'ın korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Ensesine tabanca ile vurularak öldürüldüğü belirlenen Özkan'ın katili ise komşusu çıktı.

Çukurova ilçesine bağlı 2000 Evler Mahallesi’nde meydana gelen yangını görenler hemen ekiplere haber verdi. Adrese ulaşan ekipler yangını söndürdü fakat evde bir cesetle karşılaştı. Yapılan incelemede 41 yaşındaki Mustafa Özkan'ın ensesine tabanca ile vurularak katledildiği ortaya çıktı. Katilin savunması ise pes dedirtti.

KOMŞUSUNU ÖLDÜRÜP YAKTI



Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri apartmandaki güvenlik kameralarını incelediğinde Özkan’ın en son komşusu olan M. M.(33) ile birlikte apartmana girdiğini tespit etti. Tespitler sonrasında polis, şüpheli M.M.'yi gözaltına aldı. Yapılan çapraz sorguda şüpheli cinayeti işlediğini ardından ise delilleri yok etmek için gaz yağı ile evi yaktığını ve daha sonra 9’uncu kattaki dairesine çıktığını itiraf etti.

"O BENİM DOSTUMDU"

Olayda kullandığı tabancanın yerini de polislere gösterip teslim eden şüpheli ifadesinde, "Hiçbir sebep yokken bana sesini yükseltip, tartışma başlattı. Bir anlık öfkeyle belimdeki tabancamı çıkarıp, ateş ettim. O benim dostumdu. Keşke böyle olmasaydı" dediği öğrenildi.



Emniyetteki işlemlerinin tamamlanan 'Kasten Adam Öldürme' ve Delilleri Yok Etme' suçlarından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, olaydan hemen önce ölen Özkan ile katil komşunun güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri de ortaya çıktı.