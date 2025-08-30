Konuşmak için çağrıldığı parkta dehşeti yaşadı!

9 Ağustos akşamı Şahinbey ilçesi Perilikaya Mahallesi’ndeki bir parkta dehşet yaşandı. Alacak-verecek meselesi yüzünden husumetlisiyle tartışan 24 yaşındaki Adem Subaşı, gece saatlerinde parka çağırıldı. Konuyu konuşarak çözmek istediklerini zanneden Subaşı parka gidince dehşeti yaşadı. Genç adam çıkan tartışmada defalarca bıçaklandı.

21 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Vücuduna aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan genç, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından önce hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Adem Subaşı, daha sonrasında Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Subaşı, doktorların tüm müdahalesine rağmen 21 gün sonra hayatını kaybetti. Gencin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından Yeşilkent Mezarlığı’nda defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

Öte yandan, olayı gerçekleştirdiği belirlenen katil zanlısı, polis ekipleri tarafından yakalandıktan sonra sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.