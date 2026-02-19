Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

Konya iftar çadırları yerleri 2026! Konya Selçuklu, Meram, Ereğli, Cihanbeyli, Akşehir, Çumra iftar çadırları nerede?

Konya iftar çadırı yerleri, Ramazan ayının ilk gününde yakından takip ediliyor. Konya’da Ramazan ayı boyunca açık olacak iftar noktaları belli oldu. Selçuklu, Meram, Ereğli, Cihabeyli, Akşehir, Çumra gibi ilçelerde yaşayanlar ise iftar çadırlarına göre hareket edecek. Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin 25 bölgesinde birçok noktada ücretsiz iftar yemeği sunacak. VGM’nin iftar çadırı kuracağı iller arasında Konya’da yer alıyor. Konya ilinin yanı sıra Aksaray ve Karaman’da da Ramazan ayı boyunca binlerce ihtiyaç sahibi aynı iftar sofrasında buluşacak. Peki Konya iftar çadırları nerede? İşte, Konya’da iftar çadırı kurulacak yerler…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Konya iftar çadırları yerleri 2026! Konya Selçuklu, Meram, Ereğli, Cihanbeyli, Akşehir, Çumra iftar çadırları nerede?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.02.2026
saat ikonu 14:41
|
GÜNCELLEME:
19.02.2026
saat ikonu 14:41

Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde ayı boyunca Türkiye genelinde ücretsiz etkinlikleri düzenlenecek. Ramazan ayı 19 Şubat’ta başlarken birçok iftar noktası Ramazan’ın son günü olan 19 Mart tarihine kadar hizmet vermeye devam edecek. İftar çadırlarında, yemek hazırlıkları genellikle akşam ezanından bir saat önce başlayacak. ’da belirlenen noktalara kurulan iftar çadırlarında ücretsiz iftar imkanı sağlanacak. Konya’da düzenlenecek iftar organizasyonları sabit iftar çadırlarının yanı sıra mobil dağıtım araçlarıyla da desteklenecek. Peki Konya’da iftar çadırları nereye kurulacak? İşte, Konya iftar çadırları listesi…

KONYA İFTAR ÇADIR YERLERİ 2026 NEREDE?


Türkiye’nin birçok bölgesinde ihtiyaç sahipleri için iftar çadırları kurulacak. Sabit iftar çadırlarının yanı sıra Konya’da farklı bölgelerde mobil dağıtım araçlarıyla, oruçlar açılabilecek. Konya Büyükşehir Belediyesi’nin yanı sıra Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Konya’da düzenlenecek iftar etkinlik yerleri belli oldu.

Konya ilinde iftar çadırlarının kurulacağı yerler şu şekilde;

Meram Öğretmenevi

Mevlana Öğretmenevi

Konya Uygulama Oteli

Türkmenoğlu Düğün Salonu

Ilgın Belediye Sosyal Tesisi

Beyşehir Öğretmenevi

Çumra Öğretmenevi

Akşehir Öğretmenevi

Karapınar Öğretmenevi

Konya iftar çadırları yerleri 2026! Konya Selçuklu, Meram, Ereğli, Cihanbeyli, Akşehir, Çumra iftar çadırları nerede?

KONYA İFTAR ÇADIRLARI ÜCRETSİZ Mİ?

Konya Büyükşehir Belediyesi veya Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olarak Selçuklu, Karatay, Meram, Ereğli, Akşehir, Beyşehir, Çumra, Seydişehir, Ilgın, Karapınar, Kulu, Cihanbeyli, Kadınhanı, Sarayönü, Bozkır, Yunak, Hüyük gibi ilçelerde kurulan iftar çadırları ücretsiz olacak.

KONYA İFTAR VAKİTLERİ BELLİ OLDU

İslam alemi için onbir ayın sultanı olan Ramazan ayında ilk oruçlar 19 Şubat Perşembe günü açılacak. Ramazan ayında Konya'da ilk oruçlar saat 18:41'de açılacak. Diğer günlerin iftar vakitleri ise şu şekilde;

Konya iftar çadırları yerleri 2026! Konya Selçuklu, Meram, Ereğli, Cihanbeyli, Akşehir, Çumra iftar çadırları nerede?


1. Gün – 19 Şubat 2026 Perşembe: İftar vakti 18:41

2. Gün – 20 Şubat 2026 Cuma: İftar vakti 18:42

3. Gün – 21 Şubat 2026 Cumartesi: İftar vakti 18:43

4. Gün – 22 Şubat 2026 Pazar: İftar vakti 18:45

5. Gün – 23 Şubat 2026 Pazartesi: İftar vakti 18:46

6. Gün – 24 Şubat 2026 Salı: İftar vakti 18:47

7. Gün – 25 Şubat 2026 Çarşamba: İftar vakti 18:48

8. Gün – 26 Şubat 2026 Perşembe: İftar vakti 18:49

9. Gün – 27 Şubat 2026 Cuma: İftar vakti 18:50

10. Gün – 28 Şubat 2026 Cumartesi: İftar vakti 18:51

ETİKETLER
#konya
#vakıflar genel müdürlüğü
#ramazan
#iftar
#Ücretsiz İftar
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.