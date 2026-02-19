Konya iftar çadırları yerleri 2026! Konya Selçuklu, Meram, Ereğli, Cihanbeyli, Akşehir, Çumra iftar çadırları nerede?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde Vakıflar Genel Müdürlüğü Ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde ücretsiz iftar etkinlikleri düzenlenecek. Ramazan ayı 19 Şubat’ta başlarken birçok iftar noktası Ramazan’ın son günü olan 19 Mart tarihine kadar hizmet vermeye devam edecek. İftar çadırlarında, yemek hazırlıkları genellikle akşam ezanından bir saat önce başlayacak. Konya’da belirlenen noktalara kurulan iftar çadırlarında ücretsiz iftar imkanı sağlanacak. Konya’da düzenlenecek iftar organizasyonları sabit iftar çadırlarının yanı sıra mobil dağıtım araçlarıyla da desteklenecek. Peki Konya’da iftar çadırları nereye kurulacak? İşte, Konya iftar çadırları listesi…
Türkiye’nin birçok bölgesinde ihtiyaç sahipleri için iftar çadırları kurulacak. Sabit iftar çadırlarının yanı sıra Konya’da farklı bölgelerde mobil dağıtım araçlarıyla, oruçlar açılabilecek. Konya Büyükşehir Belediyesi’nin yanı sıra Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Konya’da düzenlenecek iftar etkinlik yerleri belli oldu.
Konya ilinde iftar çadırlarının kurulacağı yerler şu şekilde;
Meram Öğretmenevi
Mevlana Öğretmenevi
Konya Uygulama Oteli
Türkmenoğlu Düğün Salonu
Ilgın Belediye Sosyal Tesisi
Beyşehir Öğretmenevi
Çumra Öğretmenevi
Akşehir Öğretmenevi
Karapınar Öğretmenevi
Konya Büyükşehir Belediyesi veya Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olarak Selçuklu, Karatay, Meram, Ereğli, Akşehir, Beyşehir, Çumra, Seydişehir, Ilgın, Karapınar, Kulu, Cihanbeyli, Kadınhanı, Sarayönü, Bozkır, Yunak, Hüyük gibi ilçelerde kurulan iftar çadırları ücretsiz olacak.
İslam alemi için onbir ayın sultanı olan Ramazan ayında ilk oruçlar 19 Şubat Perşembe günü açılacak. Ramazan ayında Konya'da ilk oruçlar saat 18:41'de açılacak. Diğer günlerin iftar vakitleri ise şu şekilde;
1. Gün – 19 Şubat 2026 Perşembe: İftar vakti 18:41
2. Gün – 20 Şubat 2026 Cuma: İftar vakti 18:42
3. Gün – 21 Şubat 2026 Cumartesi: İftar vakti 18:43
4. Gün – 22 Şubat 2026 Pazar: İftar vakti 18:45
5. Gün – 23 Şubat 2026 Pazartesi: İftar vakti 18:46
6. Gün – 24 Şubat 2026 Salı: İftar vakti 18:47
7. Gün – 25 Şubat 2026 Çarşamba: İftar vakti 18:48
8. Gün – 26 Şubat 2026 Perşembe: İftar vakti 18:49
9. Gün – 27 Şubat 2026 Cuma: İftar vakti 18:50
10. Gün – 28 Şubat 2026 Cumartesi: İftar vakti 18:51