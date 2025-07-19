Konya'da apartmanda korku dolu anlar! 5 kişi hastanelik oldu

Konya'da 5 katlı bir apartmanda çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Apartmanın 2. katındaki Ümit Alkış ve ailesinin kiracı olarak oturduğu dairede henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın çıkan dairedeki vatandaşlar kendi imkanları ile dışarıya çıkarken yoğun duman nedeniyle apartman sakinlerinden dışarı çıkamayanlar oldu.

5 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Bunun üzerine vatandaşlar itfaiye araçlarının sepeti ile balkonlarından tahliye edildi. Yangında üst katta bulunan dairenin pencerelerinde de zarar meydana geldi. Dairedeki yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumanlardan etkilenen 5 kişi ise sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi ve Numune Hastanesine kaldırıldı. Ekipler yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme yaptı.

"HER TARAF DUMAN OLDU, NE OLDUĞUNU BİZ DE ANLAMADIK"

Evinde çıkan yangında alevleri gören ve çocuklarını alarak apartmandan dışarıya çıkan Ümit Alkış, "Evde yatıyorduk, ön tarafta yangın çıkmış. Ne olduğunu anlamadık. Hemen çocukları aldık aşağıya indik. Bir anda oldu, her taraf duman oldu. Ardından da itfaiye geldi. Bizim evde hanımım etkilendi, iki çocuğum etkilendi" dedi.