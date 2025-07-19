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 | Bengül Arıca

Konya'da apartmanda korku dolu anlar! 5 kişi hastanelik oldu

Konya'da 5 katlı apartmanda çıkan yangında apartman sakinleri itfaiye ekipleri tarafından tahliye edilirken, dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.07.2025
saat ikonu 12:00
|
GÜNCELLEME:
19.07.2025
saat ikonu 12:03

Konya'da 5 katlı bir apartmanda çıkan korku dolu anlar yaşattı. Apartmanın 2. katındaki Ümit Alkış ve ailesinin kiracı olarak oturduğu dairede henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda , ve polis ekibi sevk edildi. Yangın çıkan dairedeki vatandaşlar kendi imkanları ile dışarıya çıkarken yoğun nedeniyle sakinlerinden dışarı çıkamayanlar oldu.

Konya'da apartmanda korku dolu anlar! 5 kişi hastanelik oldu

5 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Bunun üzerine vatandaşlar itfaiye araçlarının sepeti ile balkonlarından edildi. Yangında üst katta bulunan dairenin pencerelerinde de zarar meydana geldi. Dairedeki yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumanlardan etkilenen 5 kişi ise sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şehir Hastanesi ve Numune Hastanesine kaldırıldı. Ekipler yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme yaptı.

Konya'da apartmanda korku dolu anlar! 5 kişi hastanelik oldu

"HER TARAF DUMAN OLDU, NE OLDUĞUNU BİZ DE ANLAMADIK"

Evinde çıkan yangında alevleri gören ve çocuklarını alarak apartmandan dışarıya çıkan Ümit Alkış, "Evde yatıyorduk, ön tarafta yangın çıkmış. Ne olduğunu anlamadık. Hemen çocukları aldık aşağıya indik. Bir anda oldu, her taraf duman oldu. Ardından da itfaiye geldi. Bizim evde hanımım etkilendi, iki çocuğum etkilendi" dedi.

Konya'da apartmanda korku dolu anlar! 5 kişi hastanelik oldu

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ETİKETLER
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