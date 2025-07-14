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 | Bengül Arıca

Konya'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde sabah saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Anızların yakıldığı sırada alevlerin ormana sıçramasıyla büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.07.2025
saat ikonu 15:43
|
GÜNCELLEME:
14.07.2025
saat ikonu 15:49

'da sabah saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Tarladaki anızların yakıldığı sırada alevler ormanlık alana sıçradı. Kısa sürede alevlerin hızla yayılması üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ve orman ekiplerine destek olarak 3 helikopteri yangına müdahale ederken yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Konya'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor

YANGINLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Doğanhisar Güvendik mevkiinde meydana gelen orman yangınına, ilgili tüm kurumlarımızla birlikte havadan ve karadan müdahale edilmektedir. Yangının en kısa sürede kontrol altına alınması için tüm ekiplerimiz sahada görev yapmaktadır. Yangının anız yakılması sonucu çıktığı tespit edilmiştir. Tüm vatandaşlarımıza anız yakmamalarını ve yangına sebebiyet verici her türlü davranıştan kaçınmalarını önemle hatırlatırız" denildi.

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ETİKETLER
#orman yangını
#konya
#yangın söndürme
#Donanhisar
#Güvendik
#Yaşam
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