Konya'da dehşet! Boşanma aşamasındaki eşini ve kayınbiraderini bıçakladı

Dehşete düşüren olay Konya'da yaşandı. Bir süredir boşanma aşamasında olan O.G. eşi T.G.’nin bulunduğu eve geldi. Çift arasında çıkan tartışmada O.G. yanında bulunan bıçakla eşi T.G. ile kayınbiraderi H.H.'ye saldırdı. Kanlar içinde yerde kalan eşi ve kayınbiraderi çeşitli yerlerinden yaralandı.

GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekiplerini fark eden şüpheli bir süre polis ekiplerine teslim olmamak için direndi. Daha sonra şüpheli suç aleti bıçakla gözaltına alındı. Olayda yaralanan T.G. ve H.H. ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli O.G. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.