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 | Özge Sönmez

Konya'da kahreden anlar! Buz tutan gölette yürümek istemişti: Küçük çocuktan acı haber

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde buz tutmuş Davras Göleti üzerinde yürümek isteyen küçük çocuk feci şekilde hayatını kaybetti. 15 yaşındaki İsmail Yaşar Ordu, buzun kırılmasıyla suya düşerek boğuldu.

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Konya'da kahreden anlar! Buz tutan gölette yürümek istemişti: Küçük çocuktan acı haber
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
17.02.2025
saat ikonu 08:38
|
GÜNCELLEME:
17.02.2025
saat ikonu 08:38

Konya'da yaşanan olay yürek yaktı. Doğanhisar ilçesindeki buz tutan Davras Göleti'nde yürümek isteyen 15 yaşındaki İsmail Yaşar Ordu buzun kırılmasıyla suya düştü. Kurtulmak için çırpınan küçük çocuk boğularak hayatını kaybetti.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Durumu fark eden vatandaşlar, çocuğu sudan çıkarmak için bir süre uğraştı. Vatandaşların ip yardımıyla sudan çıkardığı Ordu'ya müdahale için olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Acı haberi alan çocuğun ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Sıkça Sorulan Sorular

Boğulmak Ne Demek?
Boğulma, çevreden akciğerlere doğru olan hava akışının mekanik olarak engellenmesidir. Boğulma, kısmen veya tamamen nefes almayı engeller; kısmi boğulma akciğerlere yetersiz hava akışına rağmen hava akışına izin verir. Uzun süren veya tamamen boğulma, anoksiya neden olan asfiksi ile sonuçlanır ve ölüme sebep olabilir. Kandaki ve akciğerde depolanan oksijen, bir kişiyi solunum durduktan sonra birkaç dakika canlı tutabilir.
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ETİKETLER
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