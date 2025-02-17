Konya'da kahreden anlar! Buz tutan gölette yürümek istemişti: Küçük çocuktan acı haber

İstanbul
Konya'da yaşanan olay yürek yaktı. Doğanhisar ilçesindeki buz tutan Davras Göleti'nde yürümek isteyen 15 yaşındaki İsmail Yaşar Ordu buzun kırılmasıyla suya düştü. Kurtulmak için çırpınan küçük çocuk boğularak hayatını kaybetti.
Durumu fark eden vatandaşlar, çocuğu sudan çıkarmak için bir süre uğraştı. Vatandaşların ip yardımıyla sudan çıkardığı Ordu'ya müdahale için olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Acı haberi alan çocuğun ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.