Konya'da korkunç olay! İşyerinde tartıştığı arkadaşını boynunu kırarak öldürdü

Konya'da 35 yaşındaki Yunus Koç alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı 54 yaşındaki Yılmaz Çokurpınar'ın boynun kırarak ölümüne neden oldu. Yunus Koç korkunç olay sonrası tutuklanırken o anlar kameralar tarafından görüntülendi. İşte detaylar...

Konya'da 2 Mayıs günü bir işyeri ofisinde meydana gelen korkunç olayda kepçe operatörü olduğu öğrenilen Yunus Koç, çalışmasının karşılığı olan parasını almak için ofise geldi. İddiaya göre burada parasından kesinti olduğunu öğrenen Koç ile işyerinde bulunanlar arasında tartışma çıktı.

SANİYELERDE DARP ETTİ

Tartışma esnasında sinirlerine hakim olamayan Koç, ayağa kalkıp, Yılmaz Çokurpınar'ın boynun sıkmaya başladı. Bu şekilde bir süre Çokurpınar boynunu sıkmaya devam eden Koç, diğer kişilerin aramaya girmesi ile bıraktı. Koç'un Çokurpınar'ın boynunu saniyelerce sıkıp, darp etmesi işyerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi.

BOYNU KIRILDI

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Yunus Koç, daha sonra olay yerinden ayrıldı. Yılmaz Çokurpınar ise nefes alamadığını belirtip, işyerinin önüne çıktı. Burada yere yığılan Çokurpınar için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Çokurpınar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çokurpınar'ın Koç'un sıkması sonucu boynunda kırık olduğu, ölümünün de buna bağlı olduğu belirlendi.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Yunus Koç, ifadesinde yaptığı işin karşılığı olan parayı almak için oraya gittiğini belirterek, "Yılmaz ağabey makineni oradan kaldır biz sana artık iş vermeyeceğiz dedi. Bende hem paramı kesiyorsunuz hem böyle yapıyorsunuz dedim. Benimde ödemelerimin olduğunu söyledim. Aramızda tartışma çıktı. Sonra bu hadise yaşandı" dedi. Yunus Koç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.