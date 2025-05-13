Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Bengül Arıca

Konya'da korkunç olay! İşyerinde tartıştığı arkadaşını boynunu kırarak öldürdü

Konya'da 35 yaşındaki Yunus Koç alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı 54 yaşındaki Yılmaz Çokurpınar'ın boynun kırarak ölümüne neden oldu. Yunus Koç korkunç olay sonrası tutuklanırken o anlar kameralar tarafından görüntülendi. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Konya'da korkunç olay! İşyerinde tartıştığı arkadaşını boynunu kırarak öldürdü
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
13.05.2025
saat ikonu 09:44
|
GÜNCELLEME:
13.05.2025
saat ikonu 09:48

Konya'da 2 Mayıs günü bir işyeri ofisinde meydana gelen korkunç olayda kepçe operatörü olduğu öğrenilen Yunus Koç, çalışmasının karşılığı olan parasını almak için ofise geldi. İddiaya göre burada parasından kesinti olduğunu öğrenen Koç ile işyerinde bulunanlar arasında tartışma çıktı.

Konya'da korkunç olay! İşyerinde tartıştığı arkadaşını boynunu kırarak öldürdü

SANİYELERDE DARP ETTİ

Tartışma esnasında sinirlerine hakim olamayan Koç, ayağa kalkıp, Yılmaz Çokurpınar'ın boynun sıkmaya başladı. Bu şekilde bir süre Çokurpınar boynunu sıkmaya devam eden Koç, diğer kişilerin aramaya girmesi ile bıraktı. Koç'un Çokurpınar'ın boynunu saniyelerce sıkıp, darp etmesi işyerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi.

BOYNU KIRILDI

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Yunus Koç, daha sonra olay yerinden ayrıldı. Yılmaz Çokurpınar ise nefes alamadığını belirtip, işyerinin önüne çıktı. Burada yere yığılan Çokurpınar için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Çokurpınar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çokurpınar'ın Koç'un sıkması sonucu boynunda kırık olduğu, ölümünün de buna bağlı olduğu belirlendi.

Konya'da korkunç olay! İşyerinde tartıştığı arkadaşını boynunu kırarak öldürdü

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Yunus Koç, ifadesinde yaptığı işin karşılığı olan parayı almak için oraya gittiğini belirterek, "Yılmaz ağabey makineni oradan kaldır biz sana artık iş vermeyeceğiz dedi. Bende hem paramı kesiyorsunuz hem böyle yapıyorsunuz dedim. Benimde ödemelerimin olduğunu söyledim. Aramızda tartışma çıktı. Sonra bu hadise yaşandı" dedi. Yunus Koç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i katletmişti! Sur cinayetleri davasında yeni gelişme! Semih Çelik için harekete geçildi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İstanbul depremi sonrası Naci Görür'den dikkat çeken açıklama!
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.