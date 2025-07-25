Konya’da kahreden kaza: Otomobil takla attı! 3 ölü 2 yaralı

Ankara-Niğde Otobanı Kulu Gişeleri yakınlarında bir trafik kazası meydana geldi. Seyir halindeki otomobilin direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu araç takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hemen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

1’İ ÇOCUK 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada 14 yaşındaki bir çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobil de bulunan iki kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olarak hastaneye kaldırılan sürücü ve arkadaşı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.