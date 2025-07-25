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 | Umut Arslan

Konya’da kahreden kaza: Otomobil takla attı! 3 ölü 2 yaralı

Ankara-Niğde Otobanı Kulu Gişeleri yakınlarında kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kaza sonucunda 3 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.

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Konya’da kahreden kaza: Otomobil takla attı! 3 ölü 2 yaralı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.07.2025
saat ikonu 14:24
|
GÜNCELLEME:
25.07.2025
saat ikonu 14:45

Ankara-Niğde Otobanı Kulu Gişeleri yakınlarında bir meydana geldi. Seyir halindeki otomobilin direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu araç takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hemen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Konya’da kahreden kaza: Otomobil takla attı! 3 ölü 2 yaralı

1’İ ÇOCUK 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada 14 yaşındaki bir çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobil de bulunan iki kişi ise olarak hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olarak hastaneye kaldırılan sürücü ve arkadaşı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Konya’da kahreden kaza: Otomobil takla attı! 3 ölü 2 yaralı
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ETİKETLER
#çocuk
#trafik kazası
#yaralı
#ölüm
#Ankara-niğde Otobanı
#Yaşam
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