Konya'da otomobiller çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2'si ağır 3 kişi de yaralandı. Kaza, Beyşehir-Antalya Karayolunun 20. kilometresinde Üstünler yol ayrımı yakınlarındaki virajlar kesiminde meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre, A.A. (37) yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen İ.K. (39) yönetimindeki otomobille çarpıştı. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.





Olay yerine gelen sağlık görevlileri, otomobildeki yolcu Zeliha K.'nin (52) hayatını kaybettiğini belirledi. Ekiplerin müdahalesi ile araçlardan çıkarılan her iki aracın sürücüsü ile E.K. (55) de ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılardan İ.K. ve E.K. acil serviste yapılan müdahalenin ardından durumlarının ağır olması nedeniyle Konya'ya sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden Zeliha K.'nin cenazesi ise morga kaldırıldı. Kaza dolayısıyla ulaşım bir süre alternatif güzergahlardan sağlandı.



Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor.