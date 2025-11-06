Menü Kapat
Hava Durumu
17°
Yaşam
 Nalan Güler Güven

"Muadil ilaç" kavgası yılan hikayesine döndü! Eczacı kalfasını kovdu

Mersin'de muadil ilaç verdiği gerekçesiyle saldırıya uğrayıp kafası yarıldığını iddia eden eczane kalfasının olaydan bir gün önce kendisine saldıran adamın babasına kötü muamelede bulunduğu ortaya çıktı. Olayın basında yer almasının ardından edinilen bilgilere göre eczane sahibi kalfayı işten çıkardı.

'de Merkez Mahallesi Devlet Hastanesi yakınında bulunann Meryem Eczanesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, 16 Ekim'de muadil ilaç tartışmasında babasına yapılan kötü muamele nedeniyle 44 yaşındaki İsmail Topak eczacı kalfası Arif Fidan'ı sopayla etti, bıçakla da üzerine yürüdü.

"Muadil ilaç" kavgası yılan hikayesine döndü! Eczacı kalfasını kovdu

İLK GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Çevredekilerin müdahalesiyle olay sona ererken, şikayet üzerine Topak gözaltına alınıp tutuklandı. Tutuklamadan 20 gün sonra 15 Ekim'de yaşanan ilk olay anına ait görüntülerde ortaya çıktı. Görüntülerde eczaneye gelen 76 yaşındaki Zeynel Abidin Topak'a, eczacı kalfası Arif Fidan'ın saldırma ve iteleyerek dışarı düşürme anı yer aldı. Konya'da yaşayan ancak dönem dönem Mersin'in Erdemli ilçesindeki evlerine gelen 68 yaşındaki anne Ayşen ile 76 yaşındaki baba Zeynel Abidin Topak, kendilerinin mağdur olduklarını ve çocuklarının serbest kalmasını istedi. Olayla ilgili soruşturma sürerken bugün yeni bir gelişme daha yaşandı.

"Muadil ilaç" kavgası yılan hikayesine döndü! Eczacı kalfasını kovdu

ECZANE YAŞLI ADAMA ŞİDDET UYGULAYAN KALFANIN İŞİNE SON VERDİ

Meryem Eczanesi sahibi Meryem Kara adına avukatları Erdal Kaya yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada," 16/10/2025 tarihinde müvekkil eczanesinde meydana gelen olayın sonrasında, müvekkilim Meryem Kara, Arif F. çalışanın 15/10/2025 tarihli olayından haberdar olmuş ve kamera kayıtlarını bizzat kendisi adli makamlara teslim etmiştir. Müvekkilin, 15/10/2025 ve 16/10/2025 tarihinde müvekkil eczanesinde yaşanan olayın detaylarının öğrenilmesinin ardından Arif F. isimli şahsın iş akdi haklı nedenle sona erdirilmiş ve ilişiği kesilmiştir. Adı geçen Arif F. isimli şahsın, müvekkil ve müvekkile ait 'Meryem Eczanesi' isimli işyeri ile hiçbir ilişiği kalmamıştır. Basına ve kamuoyuna yansıyan olaylarda müvekkil bizzat adli makamlara yardımcı olmuş ve bahsi geçen video kayıtlarını bizzat kendisi vermiştir. Yaşanan olaylar adli vaka olup taraflar arasındadır, müvekkil ile ilişiği yoktur" denildi.

"Muadil ilaç" kavgası yılan hikayesine döndü! Eczacı kalfasını kovdu
TGRT Haber
