Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Eczacının kafasını yarmıştı! Sebep 'ilaç' denildi başka çıktı

Mersin'de muadil ilaç verdiği gerekçesiyle eczacı kalfasının kafasına sopayla vurulması hakkında yeni detay ortaya çıktı. Cezaevinde tutuklu bulunan şahısın aslında 76 yaşındaki babasına şiddet uygulanarak kötü muamelede bunulması nedeniyle saldırıyı gerçekleştirdiği kamera görüntüleri ortaya çıktı. Oğulları tutuklanan aile, "Ya bizim çocuğumuz da serbest kalsın ya da eczacı da tutuklansın" diyerek yardım istedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.11.2025
saat ikonu 13:21
|
GÜNCELLEME:
04.11.2025
saat ikonu 13:21

Mersin'de 15 ve 16 Ekim tarihlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, muadil ilaç tartışmasında babasına yapılan kötü muamele nedeniyle 44 yaşındaki İsmail Topak eczacı kalfası Arif Fidan'ı sopayla darp etti, bıçakla da üzerine yürüdü. Çevredekilerin müdahalesiyle olay sona ererken, şikayet üzerine Topak gözaltına alınıp tutuklandı.

Eczacının kafasını yarmıştı! Sebep 'ilaç' denildi başka çıktı

YAŞLI ADAMA ECZACI SALDIRMIŞ: O ANLAR KAMERADA

Tutuklanma olayının üzerinden 20 gün geçerken Topak'ın Konya'da yaşayan ancak dönem dönem Mersin'in Erdemli ilçesindeki evlerine gelen 68 yaşındaki anne Ayşen ile 76 yaşındaki baba Zeynel Abidin Topak, olayla ilgili açıklamalarda bulunarak 15 Ekim'de meydana gelen ilk hadisenin görüntülerini paylaştı. 15 Ekim'de yaşanan ilk olay anında ait görüntülerde eczaneye gelen 76 yaşındaki Topak'a, eczacı kalfası Arif Fidan'ın saldırma anları ve iteleyerek dışarı düşürme anının yer alması dikkat çekti. Görüntüler üzerine konuşan aile, asıl mağduriyeti kendilerinin yaşadığının, yaşlı ve hasta bir insana yapılan muamelenin kabul edilemez olduğunu anlattı.

Eczacının kafasını yarmıştı! Sebep 'ilaç' denildi başka çıktı

"BENİM OĞLUMUN SUÇU VARSA KARŞIDAKİ KİŞİNİN DE SUÇU VAR"

Olayın mağduru 76 yaşındaki Zeynel Abidin Topak, "Doktora gittikten sonra eczaneye giderek ilaçlarımızı aldık. 1 ay sonra tekrar doktora kontrole gittik. Kontrole gittiğimiz de doktor, 'Amca sana muadil ilaç vermişler, bunu değiştir' dedi. Ben de 15 Ekim'de ilacı değiştirmek için eczaneye gittim. Arif Fidan vardı, bana bu ilacı neden verdiniz diye sordum, hakaret ederek 'veririm' diye hitapta bulundu. Ben, 'Bir yanlışlık olmuş, telafi ederiz' demesini beklerdim. Birden ayağa kalkarak beni darp edip dışarıya attı. Ben sırtımın üzerine düştüm. Halen vücudumda ağrılar devam ediyor. 76 yaşında kalp, şeker ve tansiyon hastası bir adamım. Orada belki ölebilirdim. Emniyete gidip şikayette bulundum. Oğlum bu olayı duyup eczaneye görüşmeye gitmiş. Oradaki olayları bilmiyorum, oğlumun yaptığını da tasvip etmiyorum. Sağlıkta olayına çevirdiler. Halbuki şiddeti gören benim, mağdur olan benim. Bu olayın sebebi Arif'tir. Kamera kayıtlarını benim darp edildiğimi göreceksiniz. Benim oğlumun suçu varsa karşıdaki kişinin de suçu var, onun da tutuklanmasını istiyorum" dedi.

Eczacının kafasını yarmıştı! Sebep 'ilaç' denildi başka çıktı

"KİM YAPMAZ Kİ BABASINA BÖYLE YAPILIRSA"

Eşinin tartaklanıp dışarı atıldığını hatırlatan Ayşen Topak ise Konya'da ikamet eden oğlunun bunun üzerine Mersin'e geldiğini ve olaya karıştığını, "Kim yapmaz ki babasına böyle yapılırsa" diyerek anlattı. Kendi çocuğu suçlu ise karşı tarafın daha suçlu olduğunu savunan Topak, "Benim çocuğum cezaevinden çıksın" diyerek gözyaşı döktü.

Eczacının kafasını yarmıştı! Sebep 'ilaç' denildi başka çıktı

ECZACI KALFASI YAŞLI ADAMA SALDIRDIĞI KISMI ANLATMAMIŞ

Saldırıya uğrayan çalışanı Arif Fidan'ın, olay günü gerçekleştirdiği kötü muameleye hiç değinmediği ve basit anlatımlarla geçiştirdiği orta çıktı. Darp edildikten sonra gazetecilere konuşan Fidan, "Hasta eczaneye geldi ve elindeki poşetten 3 ilacı çıkardı. Ben yardımcı olmaya çalıştım kendisine. Sorunun ne olduğu çözmeye yönelik reçeteyi açmaya çalıştım. Reçete yaklaşık 1.5 ay önce yazılmış. Ben bunu çözmeye çalışırken, şahıs, 'Bana neden ilacı vermiyorsun lan' dedi. Ben kendisini uyardım, ikinci kez söyleyince çık dışarı dedim. Olay bundan ibaret. Bu şekilde gittikten sonra sabah tekrar gelerek elindeki sopayla saldırdı. Elinde bıçak vardı. Bıçağı tuttuk zaten, tutmasaydık daha kötü olabilirdi" ifadelerini kullanmıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Muadil ilacı verdi diye kafasını yardı! Dehşete düşüren kavga anı kamerada
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Çöp kavgasında kan aktı! "Vergisini ödüyorum" dedi, maket bıçağıyla saldırdı
ETİKETLER
#eczane
#saldırı
#şiddet
#Tecvet
#Toplum Tartışmaları
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.