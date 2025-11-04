Menü Kapat
19°
 Baran Aksoy

Çöp kavgasında kan aktı! "Vergisini ödüyorum" dedi, maket bıçağıyla saldırdı

Antalya'da çöpe atılan atıkları toplayan bir genç ile kağıt toplayıcısı arasında çıkan kavgada kan aktı. Maket bıçağıyla elinden yaralanan genç, karakola giderek şikayetçi oldu. Genç ifadesinde, şahsın "Ben bu çöplerin vergisini ödüyorum" dedikten sonra çıkan tartışmada saldırdığını söyledi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.11.2025
saat ikonu 10:54
|
GÜNCELLEME:
04.11.2025
saat ikonu 11:06

'da kasım ayında meydana gelen olayda, bir nakliyat firmasında çalışan Mehmet Ali Tez (26), işyerinin önünde bulunan çöp konteynerine atılan tenekelerin bir kısmını alıp iş yerine götürdü. Kalanları almak için tekrar geri dönen Tez'in bu sırada yanına beyaz bir kamyonetle gelen kağıt toplayıcısı bir şahıs yaklaştı.

Çöp kavgasında kan aktı! "Vergisini ödüyorum" dedi, maket bıçağıyla saldırdı

"BU ÇÖPLERİN VERGİSİNİ ÖDÜYORUM"

Tenekeler hariç karton ve diğer atıkları alabileceğini söyleyen Tez’e, kağıt toplayıcısı şahıs “Ben bu çöplerin vergisini ödüyorum” diyerek tenekeleri de almaya çalıştı.

Çöp kavgasında kan aktı! "Vergisini ödüyorum" dedi, maket bıçağıyla saldırdı

BIÇAKLA SALDIRDI

Kağıt toplayıcısı şahıs ile Tez arasında, konteynerdeki teneke atıklar nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında kamyonette bulunan maket bıçağını alan şahıs, kesici aleti Mehmet Ali Tez’e doğru savurdu. Kendini korumak için bıçağı tutmak isteyen Tez’in sağ elinde iki parmağı derin şekilde kesilirken, parmaklardan biri kırıldı.

Çöp kavgasında kan aktı! "Vergisini ödüyorum" dedi, maket bıçağıyla saldırdı

ESNAF KAVGAYI AYIRDI

Çevredeki esnaf araya girerek kavgayı ayırdı. Elinde derin kesikler bulunan Tez, olayın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesinin ardından yapılan ilk müdahalenin sonrasında ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki tedavisinin ardından taburcu edilen Tez, polis merkezine giderek tanımadığı kağıt toplayıcısı şahıstan şikayetçi oldu.

Çöp kavgasında kan aktı! "Vergisini ödüyorum" dedi, maket bıçağıyla saldırdı

"HEPSİNİN KENDİSİNİN OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Olayın yaşandığı sokakta bulunan bir işyerindeki güvenlik kamerası kaydı ile birlikte karakola giderek şahsın yakalanmasını isteyen Tez, "Sanayide çalışıyorum, aynı zamanda hurda toplayarak ekmeğimi kazanıyorum. Sanayide kağıt toplayan bir şahıs benim aldığım tenekeleri alamayacağımı, çöpün vergisini verdiğini söyledi. Kendilerinin topladığı çöpleri alamayacağımı söylediler. Bende tenekelerin kalmasını, kartonları kendisinin alabileceğini söyledim. Hepsinin kendisinin olduğunu söyledi. Ardından maket bıçağını aldı, bende kendimi korumak için elinden tutmak isterken elimi yaraladım. 2 parmağımda kesik, bir tanesinde kırık mevcut. Şahsın yakalanmasını istiyorum" dedi.

