Teröristle fotoğrafı ortaya çıkmıştı... Semra Güzel hakkında karar verildi

Adıyaman'da 2017 yılında öldürülen PKK'lı terörist Volkan Bora ile fotoğrafı ortaya çıkan ve yurt dışına kaçarken yakalanan Semra Güzel hakkında karar verildi. Semra Güzel’e 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Teröristle fotoğrafı ortaya çıkmıştı... Semra Güzel hakkında karar verildi
Adıyaman'da 2017 yılında etkisiz hale getirilen ’lı terörist Volkan Bora’nın cep telefonunda yapılan incelemede, Diyarbakır Eski Milletvekili ile kampında çekilmiş fotoğraflar ortaya çıkmıştı.

Teröristle fotoğrafı ortaya çıkmıştı... Semra Güzel hakkında karar verildi

15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan eski HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in yargılandığı davada karar açıklandı.

Teröristle fotoğrafı ortaya çıkmıştı... Semra Güzel hakkında karar verildi

CEZASI BELLİ OLDU

Ankara 22. Ağır Mahkemesi, Semra Güzel’i "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay, "resmi belgede sahtecilik" suçundan ise 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak tahliyesine karar verdi.

#pkk
#ceza
#terör
#HDP
#Semra Güzel
#Davalık
#Gündem
