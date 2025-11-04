Teröristle fotoğrafı ortaya çıkmıştı... Semra Güzel hakkında karar verildi

Kategoriler
İstanbul
Adıyaman'da 2017 yılında etkisiz hale getirilen PKK’lı terörist Volkan Bora’nın cep telefonunda yapılan incelemede, HDP Diyarbakır Eski Milletvekili Semra Güzel ile terör kampında çekilmiş fotoğraflar ortaya çıkmıştı.
Dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan eski HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in yargılandığı davada karar açıklandı.
Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi, Semra Güzel’i "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay, "resmi belgede sahtecilik" suçundan ise 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak tahliyesine karar verdi.