19°
İmralı ziyareti sonrası DEM Parti'den ilk açıklama

DEM Parti heyeti dün terörist başı Abdullah Öcalan ile yaptıkları görüşmenin ardından yazılı açıklama yaptı. 3 saat süren görüşmenin oldukça olumlu geçtiğini belirten heyet, "Çizgiler çekerek değil, güncel sorunlarımızı da kapsayacak bir ufuk oluşturarak hareket etmeliyiz." ifadelerine yer verdi.

İmralı ziyareti sonrası DEM Parti'den ilk açıklama
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.11.2025
10:01
|
GÜNCELLEME:
04.11.2025
10:22

Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol dün İmralı Adası'na giderek terörist başı görüştü. 9. kez gerçekleşen görüşmenin ardından DEM Parti heyetinden yazılı bir açıklama geldi.

"CİDDİ BİR ÇABA SARF EDİYORUZ"

DEM Parti heyetinin 3 saat süren görüşmenin ardından yaptığı açıklama şu şekilde:

İçinde bulunduğumuz süreci ilerletebilmek, tarihi ve sosyolojiyi daha fazla ciddiye almayı gerektiriyor. Türk-Kürt ilişkisinin bin yıllık iki sütun olarak bugüne geldiğinin tespit edilmesi önemlidir. Bu sütunların görülmesi, anlaşılması ve onarılması suretiyle birlikteliğin güçlendirilmesi gerekir.

Çizgiler çekerek değil, güncel sorunlarımızı da kapsayacak bir ufuk oluşturarak hareket etmeliyiz.

Sınırlı şartlarda tarihi bir mesele için ciddi bir çaba sarf ediyoruz. Yıkıcı ve negatif değil, pozitif bir aşamayı geliştirmeye çalışıyoruz. Kürt olgusunun tüm boyutlarıyla Cumhuriyetin yasallığına dahil edilmesi ve bunun için güçlü bir geçiş süreci temel alınmalıdır. Bütünsel bir olgu olarak yasallığa geçiş, Demokratik Cumhuriyetin hukuksal temellerini sağlamlaştıracaktır.

Bugün dönemsel olarak eşiğinde olduğumuz demokratik entegrasyon imkanı hem yerellik hem evrenselliktir. Pozitif aşamaya geçebilmek için bu süreçte herkesin hassasiyet, ciddiyet ve sorumluluk bilinciyle hareket etmesi hayati önemdedir.

