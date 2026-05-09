Yaşam
Avatar
Editor
 | Safa Keser

Konya'da şehidin ismi okulda yaşatılacak

2023 yılı Aralık ayında Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen Eril Alperen Emir'in ismi Konya'da yaşatılacak.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.05.2026
saat ikonu 17:16
|
GÜNCELLEME:
09.05.2026
saat ikonu 17:16

Konya Ardıçlı Toki İlkokulunda Şehit Piyade Teğmen Eril Alperen Emir adına, 2021 Anafartalar Devresi, şehidin ailesi ve okul aile birliğinin katkılarıyla yapılan Akıl Zeka Oyunları Sınıfı ve Müzik Atölyesinin açılışı ile gerçekleştirildi. Açılışa şehidin ailesi, Milli Eğitim Müdürlüğünden yetkililer, okul müdürleri katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Himmet Çağlar, üç ay gibi bir sürede sınıfların oluşumunu tamamladıklarını söyledi.

HABERİN ÖZETİ

Konya Ardıçlı Toki İlkokulunda Şehit Piyade Teğmen Eril Alperen Emir adına Akıl Zeka Oyunları Sınıfı ve Müzik Atölyesi açıldı.
Akıl Zeka Oyunları Sınıfı ve Müzik Atölyesi, 2021 Anafartalar Devresi, şehidin ailesi ve okul aile birliğinin katkılarıyla yapıldı.
Açılışa şehidin ailesi, Milli Eğitim Müdürlüğünden yetkililer ve okul müdürleri katıldı.
Okul Müdürü Himmet Çağlar, sınıfların üç ayda oluştuğunu belirtti.
Hazırlanan sınıfların öğrencilerin çok yönlü gelişimine katkı sağlayacağı ifade edildi.
Öğrencilerin sağlıklı su tüketimi için arıtma su sistemleri okulun tüm katlarına yerleştirildi.
Arıtma su sistemlerinin finansmanı da 2021 Anafartalar Devresi, şehidin ailesi ve okul aile birliği tarafından sağlandı.
Çağlar, Şehit Piyade Teğmen Eril Alperen Emir adına hazırlanan bu sınıfların öğrencilerin çok yönlü gelişimine katkı sağlayacağını ifade etti. Ayrıca öğrencilerin sağlıklı su tüketimi adına yine finansmanı 2021 Anafartalar Devresi, şehidin ailesi ve okul aile birliği tarafından sağlanan arıtma su sistemlerinin okulun tüm katlarında yerleştirildiğini belirten Çağlar, katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Program, Şehit Piyade Teğmen Eril Alperen Emir adına yapılan duanın ardından açılış kurdelesi kesilmesiyle sona erdi.

